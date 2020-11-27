Марианна Абравитова: если в душе катастрофа – будет смотреть катастрофы

Психолог Марианна Абравитова в беседе с ФАН прокомментировала сообщения СМИ о том, что онлайн-кинотеатры отметили в период пандемии рост популярности фильмов-катастроф у аудитории.

По ее словам, ключевым фактором в этой ситуации является стресс. В настоящее время сложилась фундаментальная ассоциативная база для роста интереса к произведениям о разбушевавшихся вирусах и прочих напастях. Кто-то с помощью просмотра такого кино пытается спрогнозировать, к чему еще стоит готовиться, чтобы потом обстоятельства не застали его врасплох. Другие же зрители таким образом получают возможность провести сравнительный анализ и, вернувшись в реальность, понять, что все не так уж и плохо. Таким образом, времяпрепровождение за просмотром подобных фильмов становится своеобразной психотерапией.

Как пояснила Марианна Абравитова, абсолютно логично, что переживания, вызванные новостями о пандемии, привели к росту популярности именно такого жанра. Человек, к примеру, недавно потерявший работу, не станет смотреть комедию. В стрессе не воспринимаются ни юмор, ни счастливые люди, ни смех. Наоборот, они скорее раздражают. Именно с этим эксперт связывает пристрастие на телевидении демонстрировать трагические события. Это просто находит больший отклик у аудитории.

В то же время психолог отметила, что, к сожалению, для ряда людей пребывание в непрерывном стрессе становится привычным состоянием, нормой. В силу этого они начинают бессознательно искать и притягивать стрессовые ситуации, продуцировать их во вне. Соответственно, и привлекать их начинают именно киноленты с апокалиптическими сюжетами.

«Если в душе катастрофа — [человек] будет смотреть катастрофы. Это его реальность», — резюмировала Марианна Абравитова.

Таким людям, добавила специалист, стрессовый фактор нужен для подтверждения того, что все нормально и привычно.