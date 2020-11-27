Двойную пенсию могут выплатить россиянам в декабре

Москва, 27 ноября. Некоторые российские пенсионеры получат двойные выплаты в декабре 2020 года из-за особенностей начисления перед новогодними праздниками.

График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников, которые продлятся с 1 по 10 января 2021 года. Пожилые граждане, чьи выплаты должны осуществляться в эти дни, получат суммы сразу за два месяца.

С 25 по 31 декабря 2020 года пенсионеры могут рассчитывать на перечисление выплат за январь. Отмечается, что ожидающие прихода средств на банковскую карту после 9 числа получат январскую пенсию вовремя.

Пользующиеся услугами «Почты России» граждане должны следить за графиком работы отделений службы. Почта будет открыта с 4 января, и пенсии, которые должны прийти после этого дня, будут выдаваться в январе 2021 года.

Индексация пенсионных начислений с 1 января следующего года ожидает многих пожилых россиян, рассказала сенатор Елена Бибикова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».