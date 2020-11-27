Акиньшина призналась, что станет суррогатной матерью для богатого чиновника

Москва, 27 ноября. Популярная российская актриса Оксана Акиньшина в новом сериале сыграет суррогатную мать и согласиться родить ребенка для богатого чиновника.

У 33-летней артистки кипят страсти не только в личной жизни, но и на работе. У Оксаны бурная личная жизнь. Она встречалась с актером Алексеем Чадовым, жила с Сергеем Шнуровым. Первым мужем и отцом ее сына стал Дмитрий Литвинов. Затем Оксана встречалась с певцом Алексеем Воробьевым и была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани.

Недавно стартовали съемки оригинального сериала START «Контейнер». Сюжет киноленты построен на истории 27-летней девушки, которая согласилась стать суррогатной матерью. Креативный продюсер Алексей Ляпичев указал, что сегодня «мы живем в мире, где любую услугу можно получить не вставая с дивана».

«Наука и медицина сделали огромный шаг вперед. Настолько, что самый важный момент в жизни — появление ребенка на свет — стал обыденной и востребованной услугой. Теперь это не таинство, а набор процедур, в результате которых ты не просто «получаешь» ребенка, но можешь заранее быть уверенным в его здоровье, поле и цвете глаз», — отметил он.

Как отметил Алексей Ляпичев, команде, которая работала над сериалом, стало интересно понять «мотивацию, чувства и эмоции двух сторон процесса: заказчика и исполнителя».

Оксана Акиньшина в роли суррогатной матери по имени Саша по сюжета сериала переезжает в дом своего заказчика — богатого чиновника Вадима, роль которого исполнил Филипп Янковский, и его супруги Марины в исполнении Марии Фоминой. Для этой семьи Саша — всего лишь «контейнер», новая игрушка. В кулуарах элитной и комфортной жизни не все так гладко — у каждого обитателя этого дома есть свои секреты.

Оксана Акиньшина призналась, что «очень рада присоединиться к талантливой команде и сыграть такую неожиданную героиню».

«Думаю, что «Контейнер» будет интересен не только локальному зрителю, потому что это, во-первых, исследование непростой и очень интересной темы, а во-вторых, захватывающая история с яркими и неоднозначными персонажами», — объяснила актриса.

Напомним, ряд СМИ считают, что у матери троих детей Оксаны Акиньшиной роман с актером Данилой Козловским. Причем артист недавно стал отцом — модель Ольга Зуева родила ему дочь. Недавно артистка опубликовала в своем Instagram необычный снимок, и поклонники решили, что актриса находится в «интересном положении».