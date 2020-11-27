Пребывание в Германии привело Навального к потере аудитории

Пользователи Сети стремительно теряют интерес к деятельности команды Алексея Навального на фоне затянувшегося пребывания оппозиционера за границей и уменьшения в медиапространстве количества публикаций о его отравлении. Об этом говорит статистика Telegram-каналов, которые ведут сотрудники признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией».

Аудитория ключевых сторонников Навального за последние несколько недель существенно уменьшилась. Судя по графикам, доступным на сайте Telegram Analytics, количество подписчиков снижается не только у самого оппозиционера, но и у юриста ФБК Любови Соболь, пресс-секретаря Киры Ярмыш и менеджера проектов Леонида Волкова.

Кривая, стремящаяся к нулю

Если проследить динамику максимальных и минимальных значений, то становится очевидно, что тенденция на снижение носит стабильный характер, несмотря на редкие и незначительные подъемы. Так, по данным на 16 октября, за Telegram-каналом следил 193 221 человек, а к 25 ноября количество подписчиков уменьшилось на 2618.

Аналогичная ситуация наблюдается и на канале Ярмыш. С конца сентября пресс-секретарь ФБК потеряла более 3000 пользователей. При этом график представляет собой постоянную нисходящую, даже без минимальных всплесков, что говорит о стабильной потере интереса к ее публикациям.

Несмотря на то, что у Соболь и Волкова «потери» значительно меньше, количество подписчиков их каналов также уменьшается. При этом юристу повысить свою популярность не помогает даже ее предвыборная кампания, что может служить одним из показателей нежелания россиян видеть помощницу Навального в качестве депутата Государственной думы.

Стоит отметить, что пользователи постепенно отписываются и от Telegram-канала «Навальный LIVE». В середине октября количество подписчиков превышало 32 000, но к сегодняшнему дню их число уменьшилось почти на 500 человек.

Примечательно, что «Навальный LIVE» стремительно теряет аудиторию и количество просмотров на YouTube. По данным канала «Фонд бабла с коррупцией», с конца октября объем прироста подписчиков снизился на 50%, а совокупное количество просмотров уменьшилось на 30%.

Не докрутили

Ранее издание Nation News сообщало, что с канала «Навальный LIVE» массово уходят подписчики. При этом недовольство многих зрителей вызвала манера поведения в эфирах нынешнего ведущего Владимира Милова, который заменяет Алексея Навального во время его отсутствия. Некоторые пользователи считают, что он не способен заинтересовать аудиторию. К тому же Милов позволяет себе использовать оскорбления и недопустимую лексику, что отталкивает зрителей.

Напомним, еще в феврале 2020 года Любовь Соболь заявляла о якобы внушительном увеличении количества подписчиков канала «Навальный LIVE», однако многие пользователи и некоторые эксперты не исключили банальную накрутку ботов ради «красивых цифр». Такое мнение, в частности, высказал политолог Иван Аркатов, отметив, что даже те, кто действительно подписан на каналы оппозиционеров, необязательно являются их поклонниками или сторонниками их деятельности.

Теперь же наблюдается противоположная динамика, направленная на снижение количества подписчиков не только на YouTube, но и на других ресурсах. Вероятно, сотрудникам «Фонда борьбы с коррупцией».

Это может быть напрямую связано с пребыванием Навального в Германии, где российский оппозиционер находится с конца августа. Кроме того, в последнее время появляется все меньше материалов и подробностей относительно отравления и состояния здоровья основателя ФБК, а фотохроника спокойной и размеренной жизни Навального и его семьи за границей, по всей видимости, не вызывает большого интереса у пользователей Сети.