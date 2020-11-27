Экономист раскритиковал идею ЦБ разделить клиентов банков на группы

Центробанк РФ предложил поправки в законодательство для борьбы с обналичиваем и отмыванием денег. Регулятор призвал дать ему право участвовать в проверке банковских клиентов. Экономист Павел Медведев объяснил в комментарии ФАН, почему необходимо привлечь регулятор к проверке клиентов.

В Центробанке предложили подключить регулятор к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Также в ЦБ РФ считают необходимым создать единую межбанковскую платформу «Знай своего клиента».

С помощью платформы банки смогут оценивать благонадежность клиентов. Их предлагается разделить на три группы — красную, желтую и зеленую. Те, кто попадают в красную зону, — самые сомнительные, они будут фактически отрезаны от банковского обслуживания.

В регуляторе отметили, что такая схема позволит сэкономить время на проверку добросовестных клиентов и сосредоточиться на сомнительных клиентах. Кроме того, новация направлена на снижение уровня вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций.

Экономист Павел Медведев не оценил предложение ЦБ РФ разделить клиентов по цветам, сравнив это с евгеникой.

«Как-то меня пугает это разделение. Одежду еще надо им выдавать, чтобы на улице было видно, кто подозрительный, кто не подозрительный. Мне кажется, если совершается добросовестная операция, то надо ее совершить и забыть, если совершается недобросовестная, тогда надо ее остановить. А выделять тех людей, которые склонны к недобросовестным операциям, мне кажется, это похоже на евгенику — размножать этих людей или не размножать, чтобы их потомки потом были такие же недобросовестные. Это слишком заумно», — считает ученый.

Между тем эксперт уверен, что Центробанк РФ необходимо допустить к контролю над клиентами банков.

«Для того, чтобы коммерческие банки понимали, чего хочет Центральный банк. Центробанк понимал, выполняют ли коммерческие банки миссию, которую на них возлагают, — следить за тем, чтобы клиенты вели себя достойным образом», — добавил Медведев.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор в 2022 году начнет переходить к нейтральной денежно-кредитной политике. Она также отметила, что снижение ключевой ставки, которое произошло в последние годы в результате сокращения уровня инфляции и мягкой денежно-кредитной политики регулятора, делает кредитование для граждан и бизнеса менее обременительным.