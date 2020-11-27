Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Политолог Карасев неожиданно превознес советский герб над украинским

Вадим Карасев неожиданно превознес советский герб над украинским

Киев, 27 ноября. Украинский политолог Вадим Карасев прокомментировал скандал вокруг нового герба страны, который был недавно представлен руководством. По мнению эксперта, Киеву необходимо вспомнить о «серпе и молоте».

Недавно украинское руководство продемонстрировало новый герб страны, достаточно неоднозначно принятый общественностью. На изображении, напоминающем гербы средневековых европейский стран, изображены ангел, лев, казак и трезубец, принявшие достаточно причудливые формы. Украинские журналисты уже неоднократно высмеивали как «носочки» ангела, так первичные половые признаки льва, изображенного в «старинной» стилистике, передает «Политнавигатор».

Очередь дошла и до Вадима Карасева, который выступил против нового символа украинской государственности. Как заметил политолог, на протяжении последних 30 лет украинцы жили с «трезубцем» и никакой необходимости что-то к нему дорисовывать нет. Кроме того, новый рисунок просто не вызывает должного впечатления, да и предназначен, скорее, для небольшого средневекового княжества, а не для современного государства.

«Серп и молот — ну, это же хорошая была [идея]! Там идея была в чем? Да союз рабочих и крестьян! Понятно, что при всех этих делах, но в этом был большой смысл», — внезапно превознес советские символы политолог.

Вадим Карасев неожиданно превознес советский герб над украинским

И в данном случае Карасев призывает не вдаваться в «предания старины глубокой», а создать современную символику, которая бы соответствовала «развитой стране». Однако в развитости Украины на данный момент сомневаются и сами украинцы. Как сообщалось ранее, экс-член ТКГ сравнил нынешнюю политическую элиту государства с гопниками.

Новости партнеров