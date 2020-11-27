Белгород, 27 ноября. Осужденный актер театра и кино Михаил Ефремов успешно отбыл карантин в белгородском СИЗО. Теперь он отправится в ИК-4, расположенную в Алексеевке.

В конце октября Мосгорсуд смягчил обвинение российскому артисту. Срок его заключения сократили на полгода. В колонии общего режима Михаилу Ефремову придется провести 7,5 лет. В июне Михаил Ефремов попал в ДТП, которое закончилось смертельным исходом для другого участника движения – 57-летнего Сергея Захарова.

В Сети появились сообщения о возможном разводе Михаила Ефремова с супругой. Однако Софья Кругликова заявила, что не намерена расставаться с актером. Женщина планирует посетить артиста в колонии.