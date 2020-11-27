Антон Хабаров посоветовал всем актерам завести психолога

Москва, 27 ноября. Актер Антон Хабаров откровенно рассказал ФАН о том, что уже больше пяти лет посещает психолога. Обратиться к специалисту его заставила личная трагедия, но, какая именно, артист решил не говорить.

«Мне так было плохо, что у меня просто не было выбора. Не поделюсь, что случилось. Я давно уже хожу к психологу — лет 6-7. Но сейчас я уже реже хожу. Часто ходил, когда было очень плохо. Я пошел с определенной проблемой, с которой мне помогли, а сейчас я просто хожу, чтобы снять накопившийся стресс», — рассказал актер.

По мнению артиста, психолога сложно найти с первого посещения. Возможно, поэтому многие отказываются довериться повторно. Сам Антон нашел хорошего специалиста только с третьего раза.

«С первого раза невозможно разобраться, что с тобой происходит. Сейчас для меня — это как зубы почистить. У нас это просто как-то не привито в отличие от Америки. Марлон Брандо говорил: «Слава Богу, что я зарабатываю хорошие деньги, это дает мне возможность посещать своего психотерапевта». Это необходимо делать каждому артисту. Психика — это наш хлеб, мы зарабатываем психикой. Ничем другим. Чем лучше ты играешь, чем больше денег тебе денег платят», — посоветовал Антон.

В конце разговора Хабаров даже посоветовал всем артистам не экономить деньги на своем здоровье, ведь спокойная психика — залог успеха.

«Если есть возможность финансовая, то надо это делать, потому что вас отпустит, и вам станет легче в сотню раз. И будете счастливым человеком», — закончил актер.

Напомним, Антон Хабаров стал одним из героев проекта ФАН «На карантине». Актер и его супруга Елена честно и без фальши рассказали интересную историю о своей семье.