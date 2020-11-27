Прохор Шаляпин считает «черную пятницу» самым торжественным днем в году

Москва, 27 ноября. Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, будут ли устраивать шоппинг в «черную пятницу». Прохор Шаляпин, Анна Калашникова признались, что пойдут на распродажи, а Виктория Боня и Анфиса Чехова решили остаться дома, пишет Teleprogramma.pro.

В пятницу, 27 ноября, стартовало грандиозное событие для шопоголиков и тех, кто стремится неплохо сэкономить на покупках. «Черная пятница» в России набирает обороты. Однако важно понимать, что она очень отличается от американского варианта, но тем не менее многие россияне не прочь купить нужный, а порой и не очень, товар со скидкой на распродаже. Среди них и российские звезды, однако не все пойдут на шоппинг.

Певец Прохор Шаляпин откровенно рассказал, что с трепетом ждал «черную пятницу». Для артиста это один из самых важных дней в году. По словам Шаляпина, «можно гулять по торговым центрам, накупить огромное количество вещей, которые тебе возможно никогда не пригодятся». Удовольствие Прохор получает от самих покупок.

«Я фанат, шопоголик, у меня дома одежду складывать некуда. И я иногда даже ее никогда не надеваю. Не думал, что доживу до такого момента в жизни, хотя апогея я еще не достиг, у меня уже столько обуви, что я могу менять ее каждый день, и в течении года ни разу не повториться», — признался артист.

Для него «черная пятница» — это супердень». Прохор Шаляпин поблагодарил американцев за такую интересную идею и пожелал, «чтобы все могли позволить себе устроить шоппинг хотя бы в этот день».

Аналогичного мнения придерживается певица и модель Анна Калашникова. Она любит «черную пятницу», однако в этот раз знаменитости на удастся попасть на распродажи в России — улетает в Дубай. Однако Анна заранее устроила себе небольшой шоппинг и купила нужные товары с неплохой скидкой. Модель призналась, что обычно старается отслеживать все распродажи через специальное приложение. Калашникова советует делать это всем любителям шоппинга — в таком случае есть возможность не переплачивать.

Она отметила, что «порой, продавцы специально завышают, цены, а потом вроде бы снижают их». К сожалению певицы, такие обманы часто бывают. Также важно, по словам Анны, «стараться не накупить ерунды».

«Я обычно прихожу заранее, примеряю, оцениваю, но не покупаю. Думаю, а потом, если действительно вещь стоящая, возвращаюсь за ней. А то при импульсивных покупках можно купить 20-е одинаковое платье», — рассказала Калашникова.

Девушка посоветовала всем воспользоваться днем распродаж. Однако если нет возможности или желания тратить деньги, то можно устроить интересное мероприятие для всей семьи — выбраться в торговый комплекс, погулять по магазинам и перекусить.

Актриса и телеведущая Виктория Боня также рассказала о своем отношении к «черной пятнице». Она призналась, что в этот день не ходит по магазинам, однако скидки и распродажи любит.

«Если вижу скидки, то могу купить, но ждать и подстраиваться под «черную пятницу» — нет. Сейчас прилетела в Дубай, пойду, пожалуй, посмотрю что-нибудь со скидками», — заметила Боня.

Телеведущая Анфиса Чехова откровенно сказала, что скидки ее прельщают. Иногда она даже летает в Париж на распродажи. По словам знаменитости, ей приятно покупать вещи с 50%-ой скидкой.

«Хорошо, что у нас не так, как в Америке, где в этот день очереди в магазины с 05:00 утра, все бегут, наступают друг на друга», — добавила Чехова, заметив, что выступает за сезонные распродажи, которые длятся по несколько дней.

Ранее доктор экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Алексей Балашов в беседе с ФАН рассказал, с чем столкнулись магазины в «черную пятницу».