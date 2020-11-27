Эксперт рассказал, почему Польша и Венгрия не идут на ультиматум ЕС

В Польше и Венгрии у власти стоят католические право-консервативные политики с сильным националистическим креном, которые политически от либералов далеки и с ними конфликтуют, что в своих странах и парламентах, что на уровне европейских структур. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик, комментируя нежелание Польши и Венгрии идти на ультиматум Евросоюза.

Польша и Венгрия не идут на ультиматум ЕС

В Будапеште прошла встреча премьер-министров Венгрии и Польши Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого. Политики приняли совместную декларацию. В ней они выразили твердое несогласие с планами Брюсселя связать бюджетные выплаты странам — членам Евросоюза с состоянием верховенства закона в их внутренней политике.

Согласно декларации, Польша и Венгрия «действовали и действуют на основе сотрудничества, солидарности и отстаивания общих интересов».

«Мы по-прежнему готовы помогать друг другу и выступать вместе, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, связанную с давлением европейских институтов на наши страны», — подчеркнули Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан в документе.

Кроме того, они обращают внимание, что их цель — это предотвратить появление механизма, который не укрепит, а подорвет верховенство закона в Европейском союзе, низведя его до роли политического инструмента.

«Предлагаемое условие Брюсселя о новых правилах распределения бюджета противоречит правилам ЕС, в нем используются нечеткие определения и двусмысленные термины без четких критериев, на которых могут быть основаны санкции, и не содержится никаких значимых процедурных гарантий», — говорится в тексте декларации.

Конфликт идеологий

Как отметил Владимир Соловейчик, обе бывшие социалистические страны за прошедшие три десятилетия либеральных реформ по рецептам МВФ практически полностью ликвидировали тот промышленный потенциал, который с помощью Советского Союза был создан в Польше и Венгрии после Второй мировой войны.

«Разрушив свой промышленный потенциал, они ничего не приобрели взамен, кроме безработицы, роста цен и тарифов, обнищания основной массы населения и трудовой миграции в более развитые страны Евросоюза, например, входящие в Евросоюз Германию и Австрию, скандинавские страны, а также в Великобританию. В этой ситуации что Польша, что Венгрия стали весьма зависимы от дотаций Евросоюза, чтобы сохранить хотя бы минимальный уровень потребления для своих граждан», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, дотации распределяют брюссельские евробюрократы, как правило, либерального толка. А что в Польше, что в Венгрии у власти стоят католические право-консервативные политики с сильным националистическим креном, которые политически от либералов далеки и с ними конфликтуют, что в своих странах и парламентах, что на уровне европейских структур.

«Вспомним, к примеру, недавние массовые акции протеста против запретов абортов в Польше или недавнюю «антисоросовскую кампанию» в Венгрии. Не забудем, что и на последних парламентских выборах в Венгрии, и на совсем недавних президентских выборах в Польше европейские либеральные политики поддерживали прямых конкурентов тех, кто ныне находится у власти в Будапеште и Варшаве», — добавил Владимир Соловейчик.

Поэтому, считает эксперт, евробюрократы и прибегают к рычагам финансово-экономического давления на польские и венгерские власти. Те же в свою очередь используют право вето. Такое положение дел и фиксирует совместная декларация Орбана и Моравецкого.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о своем возмущении отказом Польши и Венгрии принять рассчитанный на семь лет бюджет Европейского союза. По ее словам, Варшава и Будапешт хотят обойти европейское законодательство в области миграционной политики и соблюдения прав меньшинств.