Бывший солист «На-На» Владимир Левкин десять лет не общался с дочерью

Москва, 27 ноября. Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин рассказал о трудностях в общении со старшей дочерью Викторией. Музыкант много лет не виделся с ней после развода.

На матери 27-летней Виктории Левкин был женат шесть лет. Распад брака певец считает своей виной, ведь он проводил на гастролях по 11 месяцев в году и почти не видел ребенка.

«Приезжал домой, а это был уже другой человек, повзрослевший. Фактически ее растили мама и дедушка», — поделился музыкант.

После развода общение Левкина с Викторией прервалось на десять лет. Он старался помогать дочери и узнавал о ней от родственников, но лично не видел.

«Это моя боль, честно говорю», — пожаловался артист.

Общение Левкина с дочерью возобновилось благодаря его нынешней супруге. Жена музыканта работала кастинг-директором сериала «Интерны» и пригласила Викторию на небольшую роль. После этого отношения экс-солита «На-На» со старшей дочерью и первой женой улучшились, и они даже проводят вместе семейные праздники, пишут «Дни.ру».

Левкину пришлось пережить серьезные испытания. Певец сам долго боролся с онкологическим заболеванием, а в этом году врачи обнаружили у его старшей дочери опухоль головного мозга. Виктория перенесла операцию, а также прошла курс лучевой и химиотерапии.