Экс-участница Comedy Woman тратила полмиллиона рублей в месяц до пандемии

Москва, 27 ноября. Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева рассказала, какая сумма необходима ей каждый месяц для комфортной жизни с двумя детьми.

На время пандемии коронавируса концерты и спектакли с участием Борщевой отменили или перенесли. Она переживает из-за своего финансового состояния так же, как и другие российские знаменитости. Актриса призналась, что преодолеть непростое для звезд время ей помогают муж-тренер и накопленная «подушка безопасности».

За лето Борщевой удалось подзаработать. Она устраивала онлайн-выступления, снялась в ряде телешоу и двух сериалах. Актриса с мужем воспитывают маленьких дочерей: тринадцатилетнюю Марту и четырехгодовалую Уму. По словам Борщевой, ей на жизнь с наследницами требуется 500 тысяч рублей в месяц. Сейчас она не может объяснить детям, что работы нет.

«Понятно, что сейчас я таких денег не зарабатываю. Конечно, муж помогает. У него есть свои клиенты. Но из-за пандемии люди тоже меньше ходят на тренировки», — жалуется звезда.

После ухода из проекта Comedy Woman отношения Борщевой с ее бывшими коллегами испортились. Артистке не удалось подружиться с участницами шоу даже за время работы. Ее одинокие коллеги задерживались на съемочной площадке и посещали корпоративы в то время как Борщева всегда торопилась домой, к семье.