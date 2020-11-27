В Донецке объяснили слова главкома ВСУ о невозможности «захватить» Донбасс

Донецк, 27 ноября. Украина попытается покинуть Минские соглашения на максимально выгодных для себя условиях.

Накануне командующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о невозможности «захватить» Донбасс из-за риска больших потерь и ряда других причин. Председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский считает, что резкая смена риторики может быть попыткой Киева выйти из переговорного процесса по Донбассу.

«Сейчас Украина оправдывается перед националистическими подразделениями и движениями по поводу того, что никак невозможно применить силовой сценарий в отношении республик Донбасса», — заявил он.

Депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко полагает, что украинские военные ищут способ остудить горячие головы националистов, в рядах которых на фоне событий в Карабахе прослеживаются все более агрессивные настроения.

«Только что отгремевший Карабах еще кружит головы таким нациствующим элементам, которые продолжают настаивать на военном решении», – добавил донецкий эксперт.

Ранее стало известно, что Украина пытается внедрить план по урегулированию ситуации в Донбассе, согласно которому от переговорного процесса отодвинут представителей ДНР и ЛНР, передает «Утро.ру»