За день в Пензенской области выписали 592 человека, переболевших COVID-19

Пенза, 27 ноября. За минувшие сутки из больниц Пензенской области выписали 592 человека, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в личном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина. Таким образом, суммарное количество выздоровевших за время эпидемии пациентов составило 17 043.

Также пресс-секретарь губернатора поделилась информацией и о новых жертвах коронавирусной инфекции. Ими стали двое мужчин 1940 и 1977 годов рождения, а также женщина 1961 года рождения. Сообщается, что 80-летний пациент страдал острым нарушением мозгового кровообращения и атеросклеротическим и постинфарктном кардиосклерозом. Сопутствующим заболеванием 43-летнего мужчины была умеренная дистрофия миокарда. 59-летняя женщина была больна атеросклерозом, дистрофией почек и панкреосклерозом. На фоне лечения от коронавирусной инфекции у всех троих возникло осложнение в виде пневмонии.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, пензенцы, перенесшие коронавирус, могут бесплатно пройти реабилитационный курс для восстановления после болезни. Он организован на базе психосоматического отделения Пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова.