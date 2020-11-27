Звезда «Холопа» откровенно рассказала о муже-бизнесмене и лишнем весе

Москва, 27 ноября. Российская актриса кино и телевидения Ольга Дибцева откровенно рассказала о муже-бизнесмене, новорожденной дочке и борьбе с лишним весом. Подробности личной жизни знаменитость раскрыла в новом выпуске YouTube-проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Дибцева — популярная современная актриса, которая знакома широкой общественности благодаря участию в одном из кассовых российских фильмов «Холоп», сериалах «Мелодрама», «Последний министр» и «Озабоченные». Также многие узнают Ольгу по сериалу «Метод Лаврова», который рассказывает о курсантах МВД.

Родилась Дибцева в Санкт-Петербурге, но сейчас живет в Москве. Актриса училась в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), куда поступила с первого раза, хотя у нее не было за плечами ни актерского опыта, ни влиятельных знакомых и родственников. Сама актриса называет себя «московской петербурженкой», так как в ней успешно и гармонично сочетаются меланхоличность, умение не унывать и выходить из самого трудного положения.

Также Ольга рассказала о своем супруге Романе, который младше ее на три года. Сейчас он занимается IT-бизнесом. По словам актрисы, ее муж также пишет рассказы и играет на гитаре.

«Он всесторонне развитый человек. <…> Я из Питера приехала, он из Омска. Нас Москва свела», — призналась знаменитость.

Артистка поделилась подробностями своей беременности и отметила, что она далась ей достаточно легко. До шестого месяца Ольга Дибцева снималась в кино — у нее было три проекта параллельно. В начале был токсикоз, но в течение всей беременности она чувствовала себя легко и непринужденно — бегала и веселилась.

«У меня есть дочь, ей через несколько дней будет 11 месяцев. Прекрасная девочка Серафима. Это долгожданный ребенок. Дело не в том, что я не могла забеременеть. Все вовремя было. Я родила, получается, в 33. Это считается поздно, но, мне кажется, что я была максимально к этому готова. До этого я была занята только своей карьерой, работой, самопознанием, реализацией. То есть если бы раньше появился ребенок, то я бы не могла дать ему столько любви и столько внимания, принятия, так что все вовремя», — поделилась Ольга Дибцева.

По словам артисты, во время беременности она весила 93 кг. Сейчас Ольга весит 65 кг, однако эта цифра ее не устраивает. Актриса начала работать с диетологом, чтобы достичь лучших результатов. Ее цель — 57 кг. Как добавила в завершение разговора Ольга Дибцева, участие в эротических фотосессиях ее не смущает. Главное в этом деле — эстетика и вкус.