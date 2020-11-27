Погребинский: агрессивная риторика Киева отпугнула беженцев из Донбасса

Киев, 27 ноября. Заявления украинских чиновников отталкивают переселенцев из Донбасса. Регулярные оскорбления не прибавляют симпатий к киевской администрации.

Население Донбасса перестало верить в то, что можно реинтегрироваться в состав Украины. Директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии» Михаил Погребинский уверен, что жители попросту махнули рукой на украинское руководство после негатива в свой адрес.

«Украинское государство, руководители, не смогли удержать этих людей. Показать, что о них заботятся, о них хорошо говорят и т.д.» — заметил он в интервью телеканалу «НАШ».

Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников ранее заявил, что неподконтрольные Киеву земли являются «больными». Он привел сравнение с раковой опухолью, которую нельзя принимать обратно в текущем состоянии. Погребинский обратил внимание, что с подобными заявлениями жители перестали воспринимать и самого Резникова, и Украину в целом. Киевская власть тем самым проиграла битву за умы граждан.

Ранее главком ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Донбасс невозможно будет «вернуть» силой. Препятствием будут сразу несколько причин. В то же время Украинские политики начали тайно обсуждать идею введения миротворческих сил в Донбасс, сообщает «Царьград».