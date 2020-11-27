Сатановский потребовал «оставить от Германии пустое место»

Москва, 27 ноября. Российский политолог и экономист Евгений Сатановский прокомментировал недавнее скандальное заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о России. По мнению эксперта, если подобное повторится, то Германия должна будет исчезнуть.

Глава германского министерства обороны ранее заявила, что с Россией нужно вести диалог о разоружении, причем делать это необходимо с позиции силы. Столь резкое высказывание европейского чиновника вызвало интерес Евгения Сатановского, предположившего, что подобные слова Крамп-Карренбауэр должны привести к серьезным последствиям. От Германии должно остаться «пустое место», оплавленное в центре и с памятником Михаилу Горбачеву по центру.

По словам эксперта, на данный момент Берлин проводит антироссийскую политику, несмотря на сотрудничество между странами в вопросе строительства «Северного потока — 2». Поэтому представители Германии должны нести ответственность за свои слова.

Также Сатановский заметил, что необходимо тщательно наблюдать за словами представителей западных государств, чтобы понимать их планы. Не стоит также забывать и об Украине, так как поведение данного сателлита может многое сказать о намерениях «западных партнеров».

Однако в данной ситуации стоит заметить, что слова главы Минобороны вряд ли вдохновят немцев на очередной блицкриг, однако руководство РФ уже обратило внимание на выпад политического оппонента. Теперь же эта ситуация может грозить большими неприятностями.

«Прекратит начальство свою бессмысленную возню с газопроводом и прихлопнет их там всех превентивно», — предположил политолог.

Сатановский достаточно часто говорит о возможном начале боевых действий у российских рубежей. Как сообщалось ранее, эксперт считает, что Украина может потерять Киев при попытке «вернуть» Крым.