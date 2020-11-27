Актер Валерий Баринов рассказал о знакомстве с молодой женой

Москва, 27 ноября. Народный артист России Валерий Баринов женат на подполковнике ФСБ Елене, которая младше его на 15 лет. Она является третьей супругой актера.

Баринов встретил свою будущую жену в гостях у друзей. По словам актера, она сначала познакомилась с его сыном Егором. Тогда наследнику звезды было 13 лет, а Елене — 28 лет.

«Она была в те годы красавицей и умницей», — вспоминает Баринов первую встречу с возлюбленной в эфире программы «Судьба человека».

Актер решил жениться на Елене после того, как услышал от нее одну важную для него фразу. По словам Баринова, подполковник ФСБ пожалела его с маленьким сыном. Актер отмечает, что это чувство со стороны женщины необходимо мужчине. До Елены его жалела лишь мама.

Первой женой Баринова была актриса Елена Вановская. Их брак продержался не дольше двух дней. Счастливой семейной жизни помешала теща, которая хотела видеть рядом со своей красавицей-дочерью состоявшегося и обеспеченного мужчину. Баринов на тот момент был молодым парнем, без недвижимости и стабильной работы.