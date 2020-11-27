Пензенские дорожники уложили новый асфальт прямо на снег

Пенза, 27 ноября. Обильные снежные осадки не стали преградой для деятельности пензенских дорожников, которые выполнили ремонт дорожного покрытия в разных районах города. Местные жители опубликовали в соцсетях несколько видеозаписей, на которых видно, что новый асфальт кладется прямо на снег.

«Все ок — нанотехнологии в действии! Весной вместе со снегом сойдет!» — шутливо заметил один из комментирующих.

«Стоит только выпасть снегу, так сразу начинаются различные виды работ! Почему бы и нет?» — задался вопросом другой пользователь соцсети.

Однако насмешки над деятельностью рабочих поддержали далеко не все. Некоторые пензенцы отметили, что ремонт дорог проводился лишь на тех участках, где ранее происходили прорывы водопроводных труб, а значит он носил экстренный характер.

«Надо яму с щебнем до весны оставить? Так лучше было бы? Произошла авария, прорвало трубу, раскопали, сейчас асфальтируют», — заступилась за дорожников пензячка.

«А какой альтернативный вариант?! Яму оставить. И так всю неделю пробки в данном районе!» — вторит ей другой горожанин.

Краткую справку об асфальтировании дорог, покрытых снегом, ФАН предоставил эксперт Общероссийского народного фронта Дмитрий Цопов. Он сообщил, что уложенный на снежное покрытие асфальт является лишь временной мерой, так как надолго его может попросту не хватить.

«Есть нормативы, которые не позволяют проводить ремонт дорог при температуре ниже +10 градусов. В результате такого ремонта покрытие становится пористым, в него попадает жидкость, которая со временем замерзает и превращается в лед. Из-за этого асфальт начинает быстро разрушаться. Получается, что укладка асфальта зимой – это некий компромисс, и не всегда в пользу качества», – сообщил эксперт дорожной инспекции ОНФ.

Напомним, что 26 ноября в яму с щебнем, расположенную на перекрестке улиц Суворова и Кулакова, угодил грузовой автомобиль КамАЗ. Уже 27 ноября, несмотря на неблагоприятные погодные условия, эта яма была заасфальтирована.