Миротворцы РФ восстанавливают довоенную жизнь в Нагорном Карабахе

Степанакерт, 27 ноября. Российские миротворцы продолжают с честью и достоинством выполнять возложенные на них задачи в зоне Нагорного Карабаха. За сутки нарушений режима прекращения огня между армянской и азербайджанской стороной не было зафиксировано, передает специальный корреспондент ФАН из Степанакерта.

Миротворцы увеличивают объем оказания помощи в восстановление мирной довоенной жизни, что сказывается на скорейшем возвращении жителей Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в свои родные дома. С каждым днем таких желающих все больше и больше. За сутки с территории Армении вернулось уже более двух тысяч жителей. Всего же, по данным Министерства обороны Российской Федерации, в места прежнего проживания вернулись уже около 15 тысяч жителей.

Кроме того, российский контингент приступил к восстановлению и подготовке школ к началу учебного периода. Также для оказания профессиональной высококвалифицированной медицинской помощи в Нагорный Карабах направлены специалисты отряда специального назначения Восточного военного округа, которые в частности будут оказывать медицинскую помощь местным жителям.

Специалистами Центра гуманитарного разминирования проведена очистка от взрывоопасных предметов участка местности площадью 1 гектар и 1,5 км дорог. Осмотрено 78 строений, в том числе школы в городе Степанакерте, а также станции фильтрации и очистки воды. Всего в ходе разминирования обнаружено 57 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены.