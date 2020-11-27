В Минздраве Пензы рассказали, где больные COVID могут пройти реабилитацию

Пенза, 27 ноября. Жители города Пензы, перенесшие коронавирусную инфекцию, смогут пройти специальный курс реабилитации в психосоматическом отделении Пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова. Об этом сообщил официальный представитель регионального Минздрава Виталий Пивоварчук.

Как стало известно ФАН, борьба с постковидным синдромом - немаловажная часть общего лечения коронавирусной инфекции. Она включает в себя психотерапевтические методики (аутотренинг, дыхательные техники, психомышечную тренировку, работу с психологом), медикаментозную коррекцию тревожных и астенических расстройств, а также специальные комплексы физиотерапевтического лечения и лечебной физкультуры.

По данным пензенского Минздрава, переболевшие ковидом пациенты могут рассчитывать на бесплатный двухнедельный реабилитационный курс в рамках Программы государственных гарантий. Обязательным условием для лечения последствий болезни является наличие выписки из истории болезни или амбулаторной карты, подтверждающей перенесенную коронавирусную инфекцию.

Напомним, что по данным пресс-секретаря губернатора Пензенской области Дины Черемушкиной, по состоянию на 26 ноября из больниц региона было выписано 16 451 пациентов, поступивших на лечение с подтвержденным COVID.