В гордуме Пензы рассказали о действиях в случае бомбардировки города

Пенза, 27 ноября. Город Пенза может быть подвергнут бомбардировке в случае возникновения глобальной войны на территории России. Об этом в ходе очередной сессии Пензенской городской думы заявил начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михайлов.

Как стало известно ФАН, вопрос о возможности бомбардировки областного центра был задан в гордуме одним из депутатов. Глава управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отвечая на поставленный вопрос, выразил беспокойство, не исключив подобного сценария в случае начала крупного вооруженного конфликта.

Однако, заверил Алексей Михайлов, при возникновении опасности жители города будут в срочном порядке эвакуированы в безопасные зоны, расположенные за пределами города.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, в случае открытой вооруженной агрессии со стороны потенциального противника, Россия способна незамедлительно предоставить неприятелю достойный ответ. Так, например, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, посягательства запада на российский полуостров Крым не останутся безнаказанными ввиду наличия там большого количества комплексов радиоэлектронной борьбы, противоракетной обороны, а также оперативно-тактических ракетных комплексов.