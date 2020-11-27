Вредительство природе: в Пензенской области второй год губят рыбу, спуская пруд

В селе Подгорном Пензенской области вторую зиму подряд полностью спускают воду из местного пруда, обрекая на неминуемую гибель всех его обитателей. Об этом в группе «Подслушано┃Мокшан» соцсети «Вконтакте» написал неравнодушный местный житель, который заметил неладное, проезжая мимо водохранилища.

«Второй год подряд зимой, как только становится лед и появляются рыбаки, спускают русловое водохранилище (пруд Хутора) полностью под ноль по адресу Пензенская область, Мокшанский район, село Подгорное. Пруд достаточно популярен не только в районе, но и в области. Идет целенаправленное вредительство как природе, так и людям», — написал автор поста.

Собеседник ФАН из числа местных жителей сообщил, что впервые спускать водохранилище начали несколько лет назад, после того, как напором воды была разрушена дамба с автомобильной дорогой, расположенной на ней. Однако в полном спуске воды, уверен житель Подгорного, не было никакой необходимости.

«Года два-три назад весной или летом была частично разрушена дамба, а точнее — ее верхняя часть, по которой ездили автомобили. Для обеспечения безопасности достаточно было приспустить пруд процентов на 20, не более, но его спустили под ноль под этим предлогом. Спустя какое-то время донку прикрыли и восстановили наполненность пруда процентов на 60–70. А начиная с прошлой зимы, как только становится лед и появляются рыболовы, донка открывается на полную и пруд спускается под ноль», — рассказал ФАН собеседник.

В Федеральном агентстве водных ресурсов пояснили, что официально данный пруд в аренде частного лица не находится, а значит обращаться необходимо в администрацию Мокшанского района. Официальный представитель администрации района же заверил, что администрация Подгорного будет уведомлена о проблеме полного спуска пруда в ближайшее время.

Местный рыболов из села Подгорного рассказал ФАН, что после обращения в администрацию спуск пруда приостановили. Однако, констатирует ситуацию он, для возвращения водохранилищу былого вида понадобится немало времени.

«Сегодня ездил на пруд, проверял. Донку прикрыли на 50–70 процентов, но вода продолжает спускаться. Не уверен, что это поможет. Кстати, лед на пруду полностью лег на дно. Видны провалы во льду и узкая нитка русла. Я не уверен полностью, что прикрытая донка поможет. По моему мнению, для восстановления водохранилища ее нужно перекрывать целиком», — поделился собеседник.

Пруд Хутора на протяжении многих лет являлся одним из наиболее знаменитых водоемов среди любителей рыбной ловли не только из Мокшанского района, но и из всей Пензенской области. Богатая фауна данного водохранилища, образованного небольшой рекой Скачки, зимой и летом привлекала внимание местных и приезжих рыбаков.