Раритетное фото с принцессой Дианой в бикини появилось в Сети

Лондон, 27 ноября. Дизайнер модного дома Valentino Джанкарло Джамметти опубликовал редкий кадр с покойной принцессой Дианой. Фото было сделано в 1990-м году.

Снимок появился на странице Джамметти в Instagram. На фото принцесса стоит на яхте со стаканом в руке. На «королеве людских сердец» темные очки и фиолетовая рубашка поверх бикини.

На заднем плане можно заметить маленький остров с действующим вулканом Стромболи, расположенный недалеко от берегов Сицилии. Джанкарло Джамметти стоит на палубе рядом с Дианой. В кадр попал также болгарский князь Кирилл Преславский. Дизайнер выложил еще одно фото, на котором принцесса приветствует его на официальном мероприятии.

«Вот два мгновения дружбы с ней», — написал дизайнер под раритетными снимками.

Принцесса Диана погибла в 1997 году в автомобильной катастрофе. Она находилась в машине вместе с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. После аварии Диану доставили в парижскую больницу, но она скончалась через два часа. Принцессе Уэльской было 36 лет.

Некоторые моменты жизни Дианы показаны в сериале «Корона» от Netflix. Брат принцессы был против сериала о его сестре, поскольку опасался, что зрители воспримут происходящее на экране как изображение реальных событий.