Локдаун во Франции и Британии привел к спаду заболеваемости COVID-19

Великобритания и Франция предоставили официальные данные, в соответствии с которыми ежесуточный прирост заболеваний и смертей, связанных с COVID-19, постепенно падает. Эпидемиологическая ситуация в Европе остается довольно «пестрой»: в то время, как в одних регионах она стабилизируется, в других — продолжает ухудшаться. Подробнее об этом рассказывает «Интерфакс».

Британское правительство сообщает о 121 306 новых случаях инфицирования коронавирусом за прошедшую неделю, что на четверть ниже показателей недели предыдущей. Тогда была достигнута отметка в 163 061 заражений. Также за минувшие сутки в Соединенном Королевстве из-за COVID-19 скончались 498 человек, а накануне был достигнут антирекорд — 696 смертей.

Сейчас в этой стране сохраняется общий локдаун, который продлится как минимум до 2 декабря. Главный санитарный врач Крис Уитти уже заявил о том, что зимой ограничительные меры можно ослабить. Солидарность с этим мнением выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Тем временем с начала эпидемии на Британских островах зафиксированы заражения свыше 1,5 миллиона человек, из которых более 57 тысяч скончались.

Во Франции общий локдаун длится уже почти месяц, что привело к падению статистики новых случаев инфицирования более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей, когда за сутки регистрировалось свыше 21 тысячи новых случаев заражения. За последние же сутки таковых было зафиксировано уже 13 563.

В больницах на текущий момент находятся 29 310 человек с диагностированным COVID-19, из которых 4 018 пребывают в отделениях интенсивной терапии. В целом Минздрав сообщает о постепенном снижении нагрузки на систему здравоохранения.

С начала пандемии в стране выявлено более 2,1 миллиона заражений. От новой инфекции скончались 51 тысяча человек, из которых 339 умерли в течение прошедших суток.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об ухудшении эпидемиологической ситуации на Украине. Врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что в стране необходимо ввести полный долгосрочный локдаун.