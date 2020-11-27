Новые льготы для российских семей предложили в Госдуме

Москва, 27 ноября. Создать новую льготную программу для российских семей предложила депутат Госдумы Елена Строкова.

Инициатива несет название «Семейный индекс» и заключается в анализе показателей деятельности каждой семьи России как отдельной ячейки общества. В итоге будет создана некая уровневая система, где при достижении гражданами нового уровня количество приобретаемых льгот будет повышаться.

«Запуск «семейного индекса» приведет к улучшению <...> качества развития нового поколения россиян», — говорится в документе.

Письмо с предложением депутат направила в адрес заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой. Инновация подразумевает довольно трудоемкий процесс, однако итог того стоит, уверена Строкова, подчеркнув, что такой программы еще нет нигде в мире.

Дополнительную финансовую поддержку семьям с детьми пообещало оказать Правительство России. Около 62 миллиардов рублей дополнительно отправятся в регионы, передает ФАН.

Напомним, несколько дней назад член Совета Федерации, член комитета по социальной политике Елена Бибикова рассказала, как изменится пенсия в 2021 году. По ее словам, будут повышены социальные пенсии. Стало известно также, что в связи с увеличением МРОТ в 2021 году увеличатся и размеры пособий и выплат для различных групп населения.