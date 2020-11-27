Киев, 27 ноября. Нынешняя украинская политическая элита напоминает "гопников", и не заинтересована в прекращении войны в Донбассе.

Бывший заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что после государственного переворота в 2014 году на Украине власть попала в руки малообразованных и агрессивно настроенных людей.

«Мое появление в составе украинской делегации ТКГ насторожило политиков, наживающихся на войне, и они натравили на меня гопников высшего ранга», — заявил он.

По словам Фокина, в ходе обсуждения с главой ТКГ Леонидом Кравчуком была определена главная цель работы группы, которая заключалась в скорейшем завершении войны. Однако большинство современных политиков Украины не заинтересованы в этом, потому что война приносит им деньги.

Ранее радикалы обрушились с критикой на Фокина из-за его предложения амнистировать военных из республик Донбасса. Член ТКГ также осуждал водную блокаду Крыма. Украинские радикалы обвинили его в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях» и «отрицании российской агрессии».

Ранее эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал, что Россия может быстро и эффективно решить проблему войны в Донбассе, передает «Царьград».