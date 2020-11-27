Светличная рассказала, как стала калекой

Москва, 27 ноября. Известная советская актриса Светлана Светличная прокомментировала свое состояние после госпитализации с подозрением на инсульт. По словам знаменитости, она стала калекой после падения на голову осветительного оборудования.

Недавно стало известно, что 25 ноября известную по фильму «Бриллиантовая рука» актрису Светлану Светличную госпитализировали. Изначально специалисты подозревали у кинозвезды инсульт, однако сейчас стало понятно, что ухудшение самочувствия было вызвано не этим состоянием.

Диагноз не подтвердился, однако сейчас 80-летняя артистка остается под наблюдением медиков. Светличная по-прежнему жалуется на головную боль, общее недомогание и скачки давления.

Согласно предположению самой артистки, причина ее плохого самочувствия кроется в недавно полученной травме. Дело в том, что во дворе дома, где живет Светличная, на голову актрисы упал софит. На некоторое время звезда советского кинематографа потеряла сознание, а после того, как очнулась, также обратилась к медикам. После этого инцидента знаменитость начали мучить головокружения.

«Был удар по голове. Была здоровая, крепкая, а стала калекой», — объяснила Светличная.

На данный момент актриса лежит в одноместной палате. Знаменитость беспокоится о том, что она будет делать после выписки из медучреждения. По словам Светличной, она надеется, что соцзащита прикрепит к ней помощника.

Вполне возможно, что текущее состояние знаменитости вызвано действиями родственников актрисы. Ранее кинозвезда рассказала о покушении со стороны родных из-за жилплощади в Москве.