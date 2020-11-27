Разбитый под Иловайском Хомчак признал невозможность «Карабаха» в Донбассе

Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак объявил, что военного решения вопроса Донбасса не существует.

В аргументации украинского военачальника, включая его весьма иезуитские пассажи, разобрался обозреватель ФАН.

На словах и картах всегда все легко

Достаточно удачное для Баку завершение наступательной операции в Нагорном Карабахе вызвало у украинских радикалов бурю восторга. Они немедленно принялись обнаруживать разнообразные параллели между армяно-азербайджанским конфликтом и ситуацией в Донбассе и призывать к силовому «освобождению» Донецка и Луганска.

В рамках этого «патриотического» угара активизировались попытки киевских политиков обойти Минские соглашения. Андрей Богдан, экс-глава офиса украинского президента Владимира Зеленского, даже озвучил в Интернете просьбу к президенту России Владимиру Путину «сделать шаг назад» в Донбассе. Богдан уточнил, что данной фразой он имел в виду переподписание Минских соглашений на более выгодных для Киева условиях.

26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Богдана.

«Рассуждения относительно «шагов назад», относительно подмены одних договоренностей эфемерными другими договоренностями, относительно завуалированных попыток дезавуировать имеющиеся договоренности и так далее — это все далеко не способствует выходу на трек урегулирования, а наоборот, отбрасывает нас назад, — заявил Песков. — Надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства. Здесь все предельно просто».

Как говорится, вполне исчерпывающе. Но не для украинских радикалов, которые продолжают лелеять идею военного реванша в Донбассе «по типу Нагорного Карабаха».

В самом деле, военно-техническое сотрудничество с Анкарой, пусть и не в таких масштабах, как у Баку, Киев осуществляет. Разведывательно-ударные беспилотники в ВСУ, пусть и не в таких количествах, как у азербайджанской армии, имеются. Идеологическая накачка украинского населения ради «возвращения утраченных территорий», пусть и не столь продолжительное время, как в Азербайджане, ведется. Чертить на картах стрелки наступлений, глубоко вклинивающиеся в «оккупированные противником» районы, в украинских штабах умеют не менее лихо, чем в азербайджанских. Так почему бы не попробовать?

Снести артиллерией и РСЗО передовые позиции защитников народных республик. «Выбить» их танки, ЗРК и командные пункты с помощью беспилотников. Потом — рывок на восток, взятие под контроль границы с Россией, блокада Донецка и Луганска, а затем — их неспешная зачистка. Ну не красота ли?

На словах и картах все это действительно выглядело легко и непринужденно, как план победы в какой-нибудь компьютерной стратегии на легком уровне сложности. Однако на деле разница между реалиями НКР и ДНР/ЛНР превращает все подобные военно-стратегические прожекты Киева в размышления о «сферическом коне в вакууме». В первую очередь, по той причине, что гарантом безопасности Карабаха выступал Ереван, а Донецк и Луганск, пусть и не в форме афишируемой прямой военной поддержки, но весьма весомо «подпирает» Москва. И это большая разница — как в политическом, так и в чисто военном смысле.

«Запад не поймет убийства гражданских»

С тем, что ВС Украины в ситуации «один на один» вполне способны проломить рубежи обороны ДНР и ЛНР, сомнений нет: у украинской стороны имеется серьезнейшее превосходство в силах и средствах. Однако перенасыщенный городской застройкой Донбасс — это не пустынный Нагорный Карабах: зачистка «освобождаемой» территории украинцам обойдется очень дорого.

Да и кто сказал, что Москва станет безучастно смотреть на масштабные наступательные действия украинской армии в Донбассе? Воздушное пространство над Донецком и Луганском вполне перекрывается средствами эшелонированной ПВО, развернутой на российской территории. Плюс имеется воссозданная 13 ноября 2014 года в составе Западного военного округа 1-я гвардейская танковая армия ВС РФ. Все это служит очень убедительными аргументами против любой попытки Киева силой «переиграть» Минские соглашения.

Именно эти «тонкие» моменты и постарался донести до украинской общественности начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак 25 ноября во время встречи с представителями СМИ.

Однажды, будучи командующим сектором «Б» в АТО, Хомчак уже поруководил «локальной наступательной операцией», закончившейся громким поражением ВСУ под Иловайском. Влезать в еще большую авантюру, будучи уже главнокомандующим украинской армии, генерал-полковнику явно не хотелось. Поэтому он отбрыкивался от идеи реванша в Донбассе «по типу Нагорного Карабаха» изо всех сил.

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса в Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ — также», — объявил Хомчак, нокаутировав жаждавших славных побед украинских журналистов.

Чтобы обосновать свой вывод, главнокомандующий использовал следующие доводы.

Во-первых, и в главных — это Россия.

«Она имеет сегодня больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию [Донбасса], но для этого нужно, чтобы сложились условия», — пояснил Хомчак.

Что это за условия, он не уточнил. Видимо, подразумевается гипотетический вариант, при котором РФ вдруг провалится сквозь землю, а ВСУ наконец-то остаются с ДНР и ЛНР один на один. Но поскольку Россия проваливаться никуда не собирается, удобного момента для наступления украинской армии в Донбассе в ближайшее время явно не предвидится. Прямо об этом Хомчак не сказал, но намекнул более чем прозрачно.

Затем, есть проблемы с внезапностью. Оказывается, Киев не в состоянии обеспечить внезапное начало масштабной наступательной операции ВСУ. Генерал-полковник пояснил, что вопреки официальной киевской пропаганде, не везде в Донбассе (в том числе на территории, подконтрольной Киеву) местное население «поддерживает украинских военных». По этой причине ВСУ ждут «выстрелы в спину», а все передвижения украинских частей по Донецкой и Луганской областям станут немедленно сливаться на «ту сторону».

«Танк не успевает завестись, как информация уйдет!» — подчеркнул «герой» Иловайска.

Кроме того, защитники Донецка и Луганска сумели куда лучше, чем армия НКР, оборудовать свои оборонительные позиции. Из-за этого, по словам Хомчака, человеческие потери от военной операции в Донбассе будут исчисляться «трех-четырехзначными цифрами» за продвижение на каждые 3−5 километров вглубь территории народных республик.

Наконец, использовать артиллерию и РСЗО «на всю катушку» украинцам во время наступления будет затруднительно. Хомчак объяснил это довольно витиевато.

«Вы знаете, что такое Донбасс, когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит», — заявил главком ВСУ.

То есть, черт с ними, с гражданскими. Но если их часто и много убивать, то Запад может не понять!..

Точки над «i» расставлены

После встречи с начальником Генерального штаба — главнокомандующим ВСУ украинские журналисты расходились в мрачном настроении. Но нам ли печалиться об этом? Полагаем, что нет.

Хомчак достаточно четко расставил все точки над «i» в вопросе возможного повторения Киевом «карабахского» варианта в Донбассе. Ну, а тот факт, что слова генерал-полковника не понравились украинской прессе и местным радикалам, — это уже проблемы самой Украины.

Тем более что Россия продолжает «подпирать» Донецк и Луганск и никуда проваливаться не собирается.