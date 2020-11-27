Адвокат из команды Трампа докажет нарушения на выборах в Джорджии в суде

Адвокат Сидни Пауэлл подала иск об обнулении результатов президентских выборов в штате Джорджия с требованием присудить победу Дональду Трампу. В обращении к суду юрист опирается на многочисленные нарушения Конституции со ссылкой на показания свидетелей, экспертов и статистические противоречия. Об этом сообщает издание Fox News.

В деле фигурируют фамилии действующего губернатора штата Брайана Кемпа и председателя избирательной комиссии Брэда Раффенспергера. Как заявляет Пауэлл, именно эти люди замешаны в манипуляциях тысячами голосов, чего оказалось достаточно для победы кандидата в президенты Джо Байдена.

«Целью мошеннической схемы являлась манипуляция процессом подсчета для обеспечения избрания Джо Байдена президентом Соединенных Штатов», — говорится в 104-страничном документе.

По официальным данным, Байден обошел действующего президента Трампа на 12 670 голосов или же на 0,25%. Эти сведения были предоставлены штатом Джорджия в пятницу.

Утверждается, что программное обеспечение для подсчета, произведенное Dominion Voting Systems Corp., использовалось для «массового мошенничества». Конструкция и особенности системы не позволяют проводить простой аудит неправильного распределения, перераспределения и удаления голосов.

Пауэлл предоставила свидетельства взлома системы безопасности с последующим подключением машин к Интернету, что является нарушением государственных и федеральных законов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что республиканцы возвращают утраченные позиции в штате Калифорния, отняв у демократов 4 места в Палате представителей от своего штата.