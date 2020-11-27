Ответ РФ на санкции Запада привел фермеров Франции к многомиллиардным убыткам

Москва, 27 ноября. Французские журналисты заявили о многомиллиардных убытках для фермеров Франции в результате ответа России на западные санкции. К такому выводу пришли авторы Infoguerre. Эксклюзивный перевод публикует издание «ПолитПазл».

Французские СМИ подсчитали убытки, которые понесла их страна в ходе санкционного противостояния с РФ, и указали, в первую очередь, на потери французских фермеров. Речь идет о миллиардных убытках. Источник издания сообщил, что Европейская комиссия выделила 130 миллионов евро на 41 программу для продвижения сельхозпродукции на новых рынках сбыта, однако эти деньги не помогли Франции избежать серьезных потерь.

При этом авторы материала во французском издании обратили внимание на тот факт, что продуктовое эмбарго положительно повлияло на развитие российских производителей продуктов питания. Аналитики привели в пример то, что Россия «превратилась в крупнейшего в мире поставщика пшеницы».

«Что касается Франции, то ответные санкции обошлись французским фермерам почти в восемь миллиардов евро», — заметили французские журналисты.

Санкции против РФ стали ее преимуществом, констатировали они.

«То, что изначально должно было стать санкциями против России, в итоге превратилось в ее сильное конкурентное преимущество», — резюмировали аналитики из Франции.

Ранее сообщалось, что РФ пошла на жесткие меры, ответив зеркальными санкциями в адрес Евросоюза. Российская сторона таким образом приняла неожиданное решение. К такому выводу пришли аналитики из Китая. Они отметили, что таким образом Москва подала сигнал европейским оппонентам, выпады которых в ее адрес вызывают недовольство российской стороны.