Онищенко предложил на Новый год отдыхать только 31 декабря и 1 января

«Декадой ужаса» называет депутат Госдумы, заслуженный врач России Геннадий Онищенко новогодние каникулы, которые по традиции проходят в нашей стране с 1 по 10 января. По мнению парламентария, сегодня от этого наследия 90-х пора отказываться, сделав выходными днями 31 декабря и 1 января, а уже со 2 января всем выходить на работу.

В комментарии ФАН Геннадий Онищенко рассказал, что в Госдуме рассматривалось предложение одной из партий сделать 31 декабря официальным выходным днем. Предложение не прошло, хотя в целом, по мнению Онищенко, оно достаточно разумно, поскольку в этот день работа у россиян идет как правило не слишком продуктивно.

«Предложение было отклонено, но при этом обращу внимание на следующее: ни авторы предложения, ни его противники даже не заикнулись, что после 31 декабря у нас наступает та самая «декада ужаса», в течение которой немалое количество россиян, не зная, чем себя занять, от скуки и безделья стимулируют этанолом свой метаболизм. Это не отпуск, не праздник — это реально десять дней безделья», — говорит Геннадий Онищенко.

Парламентарий рассказал, что в 1990-е годы он сам участвовал в том, чтобы десятидневные новогодние каникулы появились в нашем календаре.

«Когда в 1991–1992 годы люди месяцами сидели без зарплаты, мы по существу откупались тем, что давали им возможность десять дней не только отдохнуть, но и съездить за рубеж, чтобы привезти оттуда какие-то товары и благодаря этому что-то заработать», — рассказал Онищенко.

Однако «лихие девяностые» давно канули в Лету, а традиция десятидневного загула осталась, сетует он.

«Вижу здесь повсеместное лукавство, — говорит он. — Да, я сам за то, чтобы 31 декабря не работать. Но напомню о советском прошлом, когда мы 31 декабря, формально работая, фактически не работали, 1 января встречали Новый год, а второго числа уже выходили на работу. Напомню, кстати, что тогда в стране было экономическое и социальное благополучие. Сегодня мы провозглашаем целью рост экономики и благосостояния, тем не менее, когда весь мир уже десять дней Нового года работает, мы все еще прохлаждаемся, а потом еще около недели адаптируемся к работе».

Онищенко напомнил, что новогодние поездки за рубеж, особенно в жаркие страны, могут привести к тяжелой адаптации организма по возвращении.

«Те же, кто никуда не уезжает, нередко проводят дни в чревоугодничестве, сопровождаемом избыточным употреблением алкоголя. Об этом, в частности, говорит статистика работы скорой помощи: именно на новогодние каникулы приходится пик вызовов на отравления, травмы и так далее», — отмечает Онищенко.

По его мнению, настало время отказаться от традиции длительного новогоднего загула.

«Предлагаю действительно сделать 31 декабря официальным нерабочим днем, 1 января пусть будет тоже выходным, как это было всегда, а 2 января уже нужно выходить на работу. От советского времени нас отличает, что 7 января (Рождество) у нас тоже нерабочий день. Думаю, двух нерабочих дней, а не десяти, как сейчас, вполне достаточно. Рабочая декада в начале года — серьезное подспорье для роста нашей экономики, кроме того, это поможет в охране здоровья и в решении других задач, которые нужно не только провозглашать, но и осуществлять», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Отметим, в 2020 году 31 декабря является рабочим днем, на работу россияне выйдут 11 января 2021 года. В 2021 году 31 декабря (благодаря переносам) объявлено выходным днем, однако о сокращении десятидневных традиционных новогодних каникул речи не идет.

Ранее Геннадий Онищенко назвал страну, в которую ни в коем случае нельзя лететь во время новогодних каникул.