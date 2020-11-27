Северо-Крымский канал: как Киев хотел взять в заложники жителей полуострова

За пять лет в составе РФ было решено множество проблем Крыма. Полуостров стал участником крупнейших инфраструктурных проектов, знаковых для современной России. Еще один только предстоит реализовать — бесперебойное обеспечение населения и промышленности пресной водой в условиях противодействия со стороны Украины. В рамках проекта «Война за воду» Telegram-канал «Южный ветер» рассказывает о роли Северо-Крымского канала для Киева, а также как он используется для давления на Россию и население полуострова.

С момента ввода в строй в 1969 году, важность Северо-Крымского канала (СКК) в обеспечении полуострова пресной водой всегда оставалась высокой. Несмотря на моральное и физическое старение инфраструктуры, до 2014 года он обеспечивал около 80-87% потребностей Крыма в пресной воде, большая часть которой шла на орошение сельскохозяйственных земель.

Известные события «крымской весны» поставили перед новым на тот момент руководством Украины задачи по поиску «асимметричного» метода воздействия на полуостров, так как военные варианты обречены на провал до сих пор.

После референдума о вхождении Крыма в состав России идея о блокировании канала пришла достаточно быстро и была реализована в апреле 2014 года. Примечательно, что шлюзы, перекрывавшие ток, находились непосредственно у Днепра, поэтому проблемы с пресной водой на какое-то время пришлось испытать и жителям южной части Херсонской области. Только через три года власти Херсона ввели в эксплуатацию дамбу, которая перекрыла ток воды уже на границе с Крымом.

Безусловно, несмотря на предпринятые меры, население Крыма не могло не ощутить последствий.

За пять лет, когда украинская сторона перекрыла Северо-Крымский канал, орошаемый клин крымского земледелия сократился с 400 до 15 тысяч гектаров. В подвешенном состоянии находится вопрос, что делать с крупнейшими химическими предприятиями типа «Крымского титана», «Брома», «Крымского содового». По технологии эти заводы испытывают постоянную и очень высокую потребность в пресной воде. Например, с момента перекрытия СКК кислотный пруд-накопитель «Титана» обмелел на 30 млн кубических метров.

Осенью 2018 года произошло наиболее резонансное экологическое бедствие, в результате чего пришлось эвакуировать детей из города Армянск и других населенных пунктов округи. Фактически каждое лето кислотный накопитель у Перекопа пересыхает настолько, что большие проблемы начинаются у жителей по обе стороны украинско-крымской границы.

На Петербургском международном экономическом форуме 2019 года замминистра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Киселев признал, что вопрос водопотребления и водообеспечения Крыма является самым острым с точки зрения экологии. Но отметил, что пока проблема решена за счет скважин. Тем не менее, Минприроды вынужденно ведет постоянный мониторинг взаимообмена соленых вод прилегающих морей и подземных источников. Одна за другой артезианские скважины перестают давать воду, начинается засоление почвы.

Последние шесть лет множество институтов и научно-исследовательских организаций работают над решением проблемы водоснабжения Крыма. В глобальном плане можно выделить три крупных проекта, которые близки к реализации.

Бурение артезианских скважин

Собственно, в настоящее время это основной способ водоснабжения населенных пунктов полуострова. Однако в этой области наблюдается прорыв — недавно в результате изучения тектонических разломов было обнаружено, что подземные высокотемпературные воды могут залегать не так глубоко, как считалось раньше. Опреснение воды происходит в естественных условиях, сформировавшихся на глубине более 2,5 км, а потоки циркулируют на глубине от 1 км до 350-500 метров. Согласно новым данным, есть точки выхода на глубине 100-300 метров, что уже позволяет бурить скважины за разумные деньги. Производительность естественных опреснителей оценена в миллион кубов в сутки, что позволяет перекрыть годовую потребность Крыма в пресной воде — 350-400 млн кубометров.

Строительство донного водовода «Устье реки Кубань — Северо-Крымский канал»

Данная возможность рассматривается Минприроды еще с 2017 года и, к примеру, уже довольно детально проработана специалистами Московского государственного университета природообустройства и Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева (РГАУ-МСХА). Как утверждается, по экспериментальному варианту проект может быть реализован в течение 100–120 дней даже через эластичную трубу, а строительство двух-четырех ниток донного водовода (уже собранных из железобетонных колец, пластиковых витых труб или списанных газовых труб) может не только обеспечить питьевой и технической водой жителей, но и все производства Республики Крым.

Забор воды из рек северного макросклона на ее пути к морю

Данный проект предложен специалистами из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и севастопольской компании «Энергостальпроект». Он предполагает использование поверхностного стока рек и дальнейшее их перенаправление в Межгорное водохранилище, которое ранее наводнялось из Северо-Крымского канала. Далее по существующему Сакскому каналу вода будет протекать в основную ветку СКК и подпитывать Западный и Восточный Крым, чего, как утверждается, хватит для полного обеспечения полуострова.

Существуют и более нестандартные проекты. Например, наиболее радикальное предложение поступало от бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Он предлагал перекрыть истоки рек Днепр и Десна, находящиеся на территории России, и направить весь поток воды по Жиздре, Оке, Волге, Дону и реке Кубань «с применением самых современных водосберегающих технологий и соответствующим развитием прилегающих регионов».

Таким образом, с задачей создать проблемы населению Крыма команда тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова справилась, однако, последствия явно не были просчитаны до конца. Оказалось, что проблема с водой с трудом, но решаема и теперь, чтобы хоть как-то поддерживать ее актуальность, приходится активно работать в медиапространстве.

По странному стечению обстоятельств, именно в начале июня тема с Крымским каналом вернулась в информационное поле. «Забойщиком» выступил командный состав вооруженных сил Украины — главнокомандующий генерал-полковник Руслан Хомчак, командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев и командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа. Они заявили, что со стороны России в настоящее время «готовится проведение военной операции по отторжению южной части Херсонской области» как раз «с целью установления контроля над Северо-Крымским каналом».

С точки зрения военного планирования их действия совершенно понятны — нельзя осуществлять подготовку войск без яркой демонстрации, откуда ждать удара противника. При этом очевидно, что такой вывод не согласуется с политической ситуацией в мире и направлен скорее на внутреннего пользователя.

Тем не менее, военные учения у границы с Крымом не редкость. С 26 по 27 августа в Херсонской области под руководством СБУ проведены антитеррористические учения с привлечением подразделений национальной полиции, государственной пограничной службы и подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады, батальон которой находится на прикрытии государственной границы с полуостровом.

Исходя из районов, где проходили учения (Каховский, Бериславский, Алешковский, Голопристанский и Каланчакский), сразу становится очевидным, что отыгрывался сценарий по противодействию захвата Северо-Крымского канала. Подразделения СБУ и Нацгвардии также боролись с условными диверсионными группами, которые совершали подрывы шлюзов канала в Новой Каховке и дамбы в районе Калачака.

Примечательно, что в период с 2014 по 2019 годы военные Украины наибольшей угрозой считали проведение операции с другого направления — якобы Россия собиралась «пробить сухопутный коридор» в Крым со стороны Мариуполя. Вероятно, его посчитали неактуальным после ввода в строй Крымского моста.

Лето 2020 года стало одним из самых засушливых за последние годы. В этих условиях с июля власти Крыма были вынуждены пойти на ограничение водоснабжения, которое может сохраниться до конца 2021 года. В целом объем подачи воды снижен практически в два раза, населенные пункты снабжаются по графику, в республике создан оперативный штаб. Предприняты временные меры по переброске воды к Симферополю из водозаборов в Бахчисарайском и Симферопольском районах, ведется перекачка воды по трубопроводу от Тайганского водохранилища к Симферопольскому.

При этом очевидно, что даже в таких тяжелых условиях никто нападать на Украину ради возвращения контроля над Северо-Крымским каналом не собирается. Но это не значит, что тема с водой уйдет из украинского радикального лексикона — СКК остается инструментом влияния Киева, но уже не на население полуострова, а на жителей Украины в качестве очередного «маяка российской угрозы».