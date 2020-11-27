Политолог Кевехази: План Сороса по заселению Европы мигрантами ждет фиаско

Москва, 27 ноября. Венгерский политический эксперт Миклош Кевехази заявил, что план американского миллиардера Джорджа Сороса по заселению территории Европы мигрантами терпит фиаско. Об этом пишет «ПолитРоссия».

Несколько лет назад Европу начали наводнять мигранты, и эта тема стала одной из главных на повестке дня. Тогда многие политики из администрации Евросоюза и главы европейских стран пытались искать в этом положительные моменты. Многие называли открытие ворот ЕС беспрецедентным случаем национальной самоотдачи. Эта риторика не менялась даже после того, как беженцы устроили первые террористические акты и начали проявлять насилие. С точки зрения Кевехази, такой план разработал Джордж Сорос.

Политический эксперт пояснил, что «Венгрия, которая предупреждала об опасности этой ситуации, постоянно критиковалась так называемыми прогрессивными политиками во время дебатов по миграционным вопросам».

«Последние предлагают вновь распределять мигрантов между европейскими странами на основе системы квот», — сказал Миклош Кевехази.

Он добавил, что мигрантам будет нелегко адаптироваться к европейской культуре, поэтому они не смогут жить законопослушно в Европе. Об этом неоднократно предупреждали Брюссель.

«Однако на бумаге этот план должен сработать прекрасно, об этом последние пять лет заявляют политики на различных международных конференциях», — резюмировал венгерский политолог.

Почетный президент международной организации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров ранее заявил, что, впустив без должного контроля в Европу толпы мигрантов с Ближнего Востока и Африки, европейцы упустили ситуацию по обеспечению безопасности в своих странах. С его точки зрения, заявления чиновников стран Европы, ответственных за обеспечение безопасности граждан, свидетельствуют об их беспомощности перед террористической угрозой.