Минстрой РФ разработал план ликвидации 20% дефицита рабочих

Дефицит рабочих на российских стройках, связанный с пандемией COVID-19, составляет 20%. Об этом в интервью ФАН сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«В период пандемии часть рабочих уехала со строительных площадок, и пока не все стройки обеспечены необходимыми кадрами», — пояснил он.

До 2030 года власти обязались построить 1 млрд кв.м. жилья. Всего в стране насчитывается 3,8 млрд, из них 2,4 — в многоквартирных домах. Согласно указу президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития России, нужно улучшить жилищные условия для 5 млн семей ежегодно. Амбициозным задачам пандемия не станет помехой, уверены в Минстрое. Смотрите видеосюжет ФАН.

«На стройках России работают почти два миллиона человек. В одних субъектах их достаточно, в других применяют приезжую рабочую силу, — сказал Ирек Файзуллин. — Это накладывает отпечаток на выполнение задач. Чтобы упростить процедуры, мы выпустили приказ, который позволяет вложить вахтовый метод в сметный расчет. Раньше это было невозможно, заказчик и подрядчик не могли вносить в него затраты на организацию лагеря, связанные с коронавирусом».

Благодаря реформе ценообразования в строительстве, почти во всех субъектах РФ удалось поднять зарплату специалистам первого разряда, рассказал министр.

«То есть мы идем к справедливости оплаты строительного труда», — заявил он корреспонденту ФАН.

Так, в Якутии вместо одной ценовой зоны в этом году появилось одиннадцать.

«Мы завершаем работу над изменениями в части премирования заводов. В советский период это было, но изменения в сметно-нормативной базе не позволяли это решить, — добавил он. — Сегодня заказчики и проектировщики должны быть замотивированы на ускорение рабочего процесса».

Из-за коронавируса россияне идут на стройку не охотно. Приходится возить специалистов из Китая, Узбекистана, Таджикистана, Турции. Замотивировать опытных и обучить новых — задача стратегической важности. Для этого Минстрой приступил к созданию межрегионального центра подготовки профессионалов строительной сферы на базе ВУЗов Сибири и Дальнего Востока.

«Мы предполагаем нехватку около 40 тысяч человек рабочих для комплексной модернизации инфраструктуры от Кузбасса до Дальнего Востока, — отметил Ирек Файзуллин. — Есть вопросы по Москве и Московской области — специалисты выехали, а обратно их завезти не смогли».

Ожидается, что лучшим практикам в стройиндустрии будут обучаться по 50 тысяч специалистов в год. Материальная база для занятий уже соответствует стандартам WorldSkills. А в подмосковном Солнечногорске Минстрой возводит корпуса крупнейшего в стране образовательного центра «Сенеж» президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей».

«Мы проговорили обучение наших кадров на этой территории. Мы предполагаем этой весной обучить наших госзаказчиков», — сообщил министр.

Сроки строительства должны занимать не годы, а месяцы. А лучше — дни, считает замминистра, победитель конкурса «Лидеры России-2018», Дмитрий Волков.

«Срок модульного строительства может занимать часы и дни. Трансформировать градостроительный процесс под модульное строительство, чтобы инвестиционный срок длился не годы, не месяцы, а дни, — это перспективная задача, — заявил чиновник корреспонденту ФАН. — Это можно сделать, только если вплести административные процедуры в технологический процесс. Не отдельно согласовывать и отдельно строить, а превратить это в одно целое».

Введенное в прошлом году экспертное и проектное сопровождение в строительстве уже стало настоящим спасением для Иркутской области, пострадавшей от прошлогоднего паводка. Благодаря снятию административных барьеров, восстановить инфраструктуру удастся вовремя, пообещал замминистра.

«Нужно восстановить 266 объектов до 2023 года. Основная часть — гидротехнические сооружения, от них зависит безопасность людей. Если такое наводнение повторится, города Тулун, Нижнеудинск и населенные пункты 11 муниципальных районов, которые затронуло это наводнение, будут защищены», — пояснил он.

Современные технологии блочно-модульного строительства позволяют перенести до 95% труда на завод и устанавливать блоки домов за фантастически короткое время. Причем качество будет даже выше, чем у элитных кирпичных апартаментов, говорит замминистра. В России их уже производят на двух заводах «Knauf» в Воронеже и Чебоксарах. По мнению Дмитрия Волкова, через несколько лет по такой технологии должно строиться до 30% российского жилья.

«При одном условии: если мы к этим технологическим конкурентным преимуществам прибавим преимущества административные, — подчеркнул собеседник ФАН. — Нет смысла строить за 8 часов, я все равно согласовывать буду три года! Если мы уберем эту немаленькую трудность, тогда конкурировать будут технологии, а не девелоперы».

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании в России публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», в состав которого 1 октября вошли дирекции по строительству и реконструкции Минкультуры, Минспорта, Минздрава РФ и Федеральной налоговой службы. Это позволит сократить сроки возведения зданий и исключить появление недостроев, убежден министр строительства и ЖКХ России.

«Мы фактически формируем ответственность за строительство больниц, спортивных объектов, объектов культуры, таких как Третьяковская Галерея, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, по федеральным программам», — пояснил Ирек Файзуллин.

Минстрой разработал и меры поддержки региональных застройщиков с низкой рентабельностью в условиях перехода на проектное финансирование. Компании смогут рассчитывать на субсидирование процентной ставки по кредитам. С соответствующим поручением ранее Владимир Путин обратился к правительству​​​.

Добавим, премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе системы российских институтов развития, согласно которой Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства сольются в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ.

10 ноября Указом президента Ирек Файзуллин был назначен на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, до этого политик занимал пост первого замглавы Минстроя.