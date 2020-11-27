Гордон назвал причину скорого краха государственности Украины

Москва, 27 ноября. Скандально известный украинский журналист Дмитрий Гордон откровенно рассказал о риске скорой утраты Украиной последних признаков государственности. Этой теме он посвятил свое выступление в эфире YouTube-канала Politeka Online, пишет сетевое издание «Политнавигатор».

С точки зрения Гордона, Украина после Майдана в 2014 году столкнулась с кризисом, который продолжается до сих пор. Смена политической элиты, а также результат госпереворота грозят обернуться фатальными для Киева и всей страны последствиями. Украинский журналист откровенно рассказал, что сейчас происходит с Украиной, и заметил, что в настоящий момент у Киева уже нет реальной власти. Столица в скором времени перестанет центром управления страной, указал Дмитрий Гордон.

«Я чувствую полное разрушение вертикалей и полное разрушение украинской государственности», — сказал журналист.

Он также заметил, что подобное положение дел приводит к тому, что официальный Киев приближает крах своей страны.

«Это падение в пропасть с угрожающим ускорением, не со скоростью, а с ускорением», — указал Гордон.

Гордон пояснил, что причина возможного краха государственности Украины заключается в том, что «наверху оказалось огромное количество бездарных и малообразованных людей, которые возомнили себя вершителями судеб». Украинская власть сделала все возможное для того, чтобы «вертикаль власти» деградировала. Это привело к тому, как добавил Гордон, что появились сомнения насчет суверенности Украины.

Дмитрий Гордон ранее с разочарованием сравнил условия жизни в городах Белоруссии и своей страны. Он обратил внимание на то, что белорусские власти не только облагораживают столицу, но и маленькие города. Это вызвало у скандального журналистка особое разочарование, так как на Украине даже столица не отличается подобным порядком.

Напомним, украинская журналистка Янина Соколовская призвала Киев перестать «играть в многовекторность» и наконец определить свой путь и идеологию, а не пытаться угодить «и нашим, и вашим».