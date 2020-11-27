Войска РФ окажутся на границе с Евросоюзом, если Украина пойдет на Донбасс

В случае начала киевскими силовиками наступательной операции в Донбассе российские миротворцы окажутся на границе с Европейским союзом. С таким заявлением выступил в интервью ФАН бывший народный избранник украинского парламента Алексей Журавко.

В последние годы многие украинские политики неоднократно призывали свою власть к походу на Донбасс. Однако, как оказалось, киевские генералы понимают, что военным путем разрешить ситуацию на линии соприкосновения сторон у Киева не получится. Так, например, начальник Генштаба и главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак уверяет, что командование ВСУ не видит положительных предпосылок для того, чтобы киевские силовики взяли под свой контроль Донецк и Луганск.

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса в Донбассе я не вижу, и Генштаб ВСУ также», — заявил украинский офицер.

Хомчак назвал три причины, которые делают силовое решение конфликта невозможным. Первая из них - начало активных боевых действий Украиной станет нарушением международного гуманитарного права. Вторая причина - жертвы среди мирного населения будут очень велики. По его словам, если армия Украины вклинится в глубь обороны ополчения ЛДНР, то это приведет к четырехзначные цифры по жертвам среди местных жителей.

Глава украинского Генштаба считает, что при военном подавлении восстания в Донбассе киевские силовики понесут большие потери. Как рассказал Хомчак, конечно, есть вероятность того, что у ВСУ выйдет реализовать молниеносное наступление с дальнейшим удержанием захваченной территории, однако в этом сценарии существует загвоздка — генерал признал, что украинских силовиков не любят в Донбассе.

«Едва мы заведем двигатели танков, местные жители тут же сольют информацию на ту сторону», — заключил Хомчак.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с бывшим народным депутатом Верховной рады, украинским политиком Алексеем Журавко с просьбой прокомментировать заявление начальника Генштаба ВСУ. По его словам, война в Донбассе обернется большим количеством жертв, чем думает киевское руководство.

«Хомчак правильно рассуждает, что наступление на Донбасс для Украины закончится трагично. Мне кажется, такая военная авантюра обернется большим количеством жертв, чем считают в Киеве. Также Хомчак забыл напомнить, что война с Донбассом вновь закончится для Киева котлами, после которых Украина попросит подписать очередные Минские соглашения», — отметил политик.

Журавко считает, что нынешним киевским властям безразлична судьба украинского народа. Помимо этого, их действиями руководят западные страны.

«Несмотря на правильные заявления Хомчака о проигрыше Украины после начала штурма Донбасса, он также рассказал, что киевские силовики способны организовать молниеносное наступление. А что это значит? Киевским властям все равно на собственный народ. Кроме того, если Украине Запад даст команду наступать, то Киев ее выполнит», — считает он.

Политик убежден, что если киевские силовики все же попробуют разрешить вопрос Донбасса военным путем, то Украина перестанет существовать, а российские миротворцы окажутся на границе с Европейским союзом.

«Но будем говорить честно: они проиграют эту войну. Если киевские силовики все же пойдут в наступление на Донбасс, то Украина падет как государство. Примечательно, что ни США, ни Европейский союз не придут на помощь. Это западные страны неоднократно демонстрировали. Кроме того, мы видим, какое государство установило мир в Нагорном Карабахе, чьи в регион зашли миротворцы. А все остальные страны Запада просто умыли руки. Повторю еще раз: если Киев все же рискнет напасть на Донбасс, то российские миротворцы будут находиться на границе с Евросоюзом», — резюмировал Журавко.

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