Российский фридайвер установил новый мировой рекорд — 113 метров глубины

Россиянин Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд по фридайвингу: на задержке дыхания он нырнул на глубину 113 метров, побил прошлый рекорд своего соперника Арно Жеральду и поставил личный 20-й рекорд, передает ФАН.

Арно Жеральду и Алексей Молчанов каждый год отвоевывали друг у друга по 1–2 метра — на больших глубинах во фридайвинге каждый метр дается с особым усилием. Но Молчанов, комментируя свою победу, отметил, что главным его конкурентом был не Арно, а он сам. На соревнованиях 26 ноября он нырнул еще на один метр глубже.

«Фридайвинг — это уникальный спорт. Здесь мой главный конкурент — я сам, — говорит российский спортсмен. — А главная задача — максимально расслабиться и выйти за рамки того, что мне самому кажется пределом. Поэтому каждый год мы с Арно соревнуемся не друг с другом, а со своим внутренним представлением о возможностях человеческого организма. И каждый раз убеждаемся, что эти возможности безграничны».

Новый рекорд был зафиксирован в дисциплине «биласт» в рамках кубка Aida Freediving World Competition, который проходит сейчас в Египте. Погружение заняло в общей сложности четыре минуты и пять секунд.

Отметка в 113 метров — 20-й рекорд Алексея Молчанова. 33-летний россиянин уже считается 14-кратным чемпионом мира по фридайвингу и обладателем 19-ти мировых рекордов в разных дисциплинах этого вида спорта.

Первый мировой рекорд Алексей Молчанов установил в 21 год, пронырнув на 250 метров в длину в моноласте в 2008 году. Алексей регулярно бьет свои же рекорды и даже ставит рекорды Гиннеса. Так, в феврале 202-го он установил рекорд Гиннеса, нырнув в Подмосковье под лед на 181 метр в длину. Помимо спортивной деятельности Алексей возглавляет Федерацию Фридайвинга.

Ранее ФАН рассказывал о фильме «Один вдох» режиссера Елены Хазановой, вдохновленный историей россиянки Натальи Молчановой — 23-кратной чемпионки мира, обладательницы более 40 рекордов мира по фридайвингу, основательницы Федерации Фридайвинга РФ. Над фильмом работал в том числе ее сын — Алексей Молчанов.