ФАН публикует фото горящего завода по переработке пластика в Подмосковье

Москва, 27 ноября. Масштабный пожар зафиксирован в Московской области на территории завода по переработке пластика. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Возгорание произошло в населенном пункте Калиновка Ленинского городского округа. На место событий вскоре прибыли сотрудники спасательной службы. Им удалось локализовать пожар, когда он охватил порядка 1,5 тыс. квадратных метров. Для этого им потребовалось около 20 минут. Ликвидация открытого горения зафиксирована примерно в 07:00 по мск времени.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливается. Жертв и пострадавших в результате возгорания производственного здания удалось избежать.

Похожий случай ранее произошел в Индии. Там загорелась местная больница. Жертвами происшествия стали пять пациентов с COVID-19.