Министр культуры Хакасии Леонид Еремин добровольно ушел в отставку

Абакан, 27 ноября. Леонид Еремин покинул пост министра культуры Хакасии по своему желанию. Глава республики подписал заявление об отставке.

Уход Еремина с должности связан с личными семейными обстоятельствами. На место министра культуры республики назначена его заместитель Ирина Браим.

Леонид Еремин вступил на пост министра в декабре 2018 года. Он уже не первый раз занимал министерскую должность. В период с 2001 по 2004 годы он уже был министром и первым заместителем министра культуры.

Кадровые перестановки могут произойти в Перми. Речь идет о главе города Дмитрии Самойлове, который может покинуть свою должность в начале декабря. Изменения произошли и в городе Ялта: после смерти градоначальника Ивана Имгрунта его обязанности взял на себя Артем Мальцев, передает Forpost.