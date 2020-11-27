Киев, 27 ноября. Народный депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал власти Киева за «дружбу» с НАТО и взятый политический курс.

Подписание бывшим президентом Украины Петром Порошенко Стратегии нацобороны, предполагающей, что территория Незалежной будет использована странами НАТО для войны с РФ, это откровенный цинизм и государственное преступление, считает Кузьмин.

При этом действующий глава государства Владимир Зеленский разрешил странам НАТО проводить учения на Украине в течение 2020 года. Депутат Рады отметил, что таким образом из украинской территории делают театр военных действий.

«И представьте себе ситуацию, когда бомбардировщики НАТО с территории Украины на учениях отрабатывают подход к российской границе, вторжение, бомбометание и отход назад. Что должны делать русские в этом смысле, вот как они должны реагировать?» — задался вопросом Кузьмин.

Политик подчеркнул, что действия властей Украины говорят о том, что Запад навязал государству ложную национальную идею.

«Эта идея выражается в том, чтобы сделать из Украины «антироссию», мы все должны умереть для того чтобы как-то насолить России», — заявил депутат Рады.

Кузьмин возмутился и тому факту, что патриотизм украинских чиновников свелся к соревнованию «кто больше нагадит русским». При этом слепое противостояние России отразилось на самой Украине. Депутат Рады заявил, что взятый Киевом курс уже уничтожил промышленность, социальную сферу, образование, медицину и будущее Украины.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук недавно обвинил Зеленского и его команду в экономическом и социальном кризисе страны, пишет RT.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в интервью ФАН рассказал, что Украину неизбежно ждет катастрофа.