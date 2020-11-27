Опубликованы ранее неизвестные подробности юности шоумена Хрусталева

Москва, 27 ноября. Телеведущий Дмитрий Хрусталев недавно впал в кому, чем серьезно взволновал своих поклонников. Журналисты решили подробнее узнать о детских годах шоумена.

В юности будущий юморист жил с мамой и бабушкой в колпинском районе Санкт-Петербурга. Он учился в школе №401, но не отличался выдающейся успеваемостью. В возрасте пяти лет Хрусталев серьезно увлекался бальными танцами. Они диктовали ему определенный образ жизни: ранний подъем и постоянные тренировки.

В юношеские годы он был трудным подростком — часто употреблял алкоголь, курил и разлагался морально. Однако его юмористический талант был виден издалека.

По прошествии времени Хрусталева захватило участие в КВН. В то время он уже учился в институте, но по просьбе своей учительницы Татьяны Осиной согласился приехать к ней в школу, чтобы поделиться «мудростями жизни» с учениками. На этой встрече юморист посоветовал подросткам не тратить время на всякие глупости.

«Был период, когда я сидел в Купчино: пил, курил и морально разлагался, это очень плохо. Сейчас не пью и не курю — это дрянь. Честно скажу, алкоголь убивает мозг», — рассказал Хрусталев.

С Иваном Ургантом комик был знаком, поэтому договориться о работе в «Вечернем Урганте» не составило труда. Школьная учительница Хрусталева призналась, что она одной из первых узнала данную новость и вспоминает, что актер тогда был очень рад.

«Во время нашего звонка он только договорился о работе с Иваном Ургантом. Дима был очень рад. Это будоражило ум и эмоции», — сказала Осина.

Несмотря на недавнюю госпитализацию Хрусталев продолжает вести активный образ жизни. Недавно он опубликовал в Instagram фотографию, на которой стоит на лыжах в зимнем парке.