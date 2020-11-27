Некоторые даты несут воспоминания не только о положительных и приятных событиях, но и о весьма печальных, которые напоминают нам о воинах, доблестно сражавшихся за свое Отечество и отдавших свою жизнь за свободу нашей страны. Одна из них — День Неизвестного солдата, который отмечается в России каждый декабрь.

Что это за мероприятие

Дата была учреждена шесть лет назад — в 2014 году по указу президента России. Именно в тот год в календарь государственных праздников была внесена знаменательная дата 3 декабря и история Дня Неизвестного солдата начинается именно отсюда. Идея о введении даты принадлежит организациям, которые занимаются поиском солдат, погибших в ожесточенных боях. По словам их руководителей, участники поисковых операций ежегодно находят сотни останков солдат, которые были убиты во время Великой Отечественной войны. Поэтому они предложили ввести в календарь памятную дату, наминающую молодому поколению о важности подвига этих людей.

Стоит отметить, что день выбрали не просто так — 3 декабря 1966 года во время празднования 25-ой годовщины разгрома войск нацистской Германии под Москвой в Александровском саду со всеми почестями был похоронен прах неопознанного советского солдата. Останки перенесли в это место из общей могилы, которая располагалась недалеко от Зеленограда.

Спустя год на месте могилы появилась скульптура, о которой сейчас знает каждый россиянин — постамент, накрытый каской и боевым знаменем, выполненными из бронзы, Вечный огонь, аллея городов-героев и стела городов воинской славы. Кстати, именно за Вечным огнем располагается основной караульный пост нашей страны.

Кем же был этот солдат, который сейчас захоронен в сердце столицы? К сожалению, определить его личность не удалось. Однако по его форме понятно, что он был рядовым. Так что этот мемориал можно назвать местом, которое посвящено каждому из таких воинов — смелых и доблестных. Они погибли в боях за Родину, но остались неизвестными. В наше время люди приходят к этому месту почтить память своих погибших и без вести пропавших на войне родственников.

Традиции

В этом году мы отметим День Неизвестного солдата 3 декабря. Вот уже несколько лет жители нашей страны именно в этот день чтят память героев, которые шли сражаться и защищать свою Родину. По всей России проходят торжественные церемонии возложения венков к памятникам воинам СССР. В мероприятиях принимают участие члены ветеранских организаций и представители поисковых сообществ. В Москве у могилы Неизвестного солдата также проходит торжественное возложение цветов и смена караула.

В прошлом году в эту памятную дату был открыт Всероссийский патриотический форум. Благодаря ему все желающие смогли посетить обучающие и культурные программы, посвященные истории России. В совершенно разных форматах участникам форума рассказывали о важных исторических событиях, а также и о подвигах советских солдат. Особенно полезным это мероприятие стало для школьников, которые открыли для себя много нового.

Кто занимается поисками пропавших солдат

Этой даты не было бы без тех, кто ежедневно занимается поиском останков пропавших солдат и пытается найти их дальних родственников. Мы говорим не только о государственных поисковых организациях, но и о любителях, которые помогают найти, идентифицировать останки и отправляются на поиски родных.

Причем поисковое движение уходит корнями в глубокое прошлое — в 1960-е годы, когда пионеры и комсомолы отправлялись на места крупных боев, чтобы отыскать останки солдат. Чуть позже их движение заметили взрослые и охотно стали присоединяться к экспедициям. В наше время поисковые работы ведутся не только в местах боев, но и в архивах. За все время специалисты смогли идентифицировать порядка 800 тысяч военных, которые раньше считались пропавшими без вести. И это не только участники Великой Отечественной войны.

Сейчас одно из самых крупных общественных движений курирует Министерство обороны России. Кроме того, ведомство создало единый электронный ресурс «Обобщенный банк данных (ОБД) «Мемориал», в котором люди могут найти информацию о своих близких, потерявшихся во время войны. Так что эта незримая, но очень тяжелая и кропотливая работа, безусловно, делает огромный вклад в историю России, поэтому ее нельзя оставить незамеченной.