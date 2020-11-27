Главком ВСУ признал невозможность «возвращения» Донбасса военным путем

Киев, 27 ноября. «Вернуть» Донбасс в состав Украины исключительно военными методами невозможно, заявил главнокомандующий вооруженных сил страны генерал Руслан Хомчак.

Существует три причины. Во-первых, Киев нарушит международное гуманитарное право. Во-вторых, в случае начала боевых действий Украина понесет большие потери среди отечественных военных, пишет «Царьград». Также есть значительная угроза, что на подобные действия Россия «ответит вмешательством», отметил Хомчак.

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — высказался главком ВСУ.

Он ранее назвал ключевое препятствие на пути к решению вопроса «возвращения» Донбасса с позиции силы. Местное население предупредит российских военных о якобы внезапном ударе со стороны украинской армии.