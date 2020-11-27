Трамп: Байден никогда в жизни не смог бы набрать столько голосов

Вашингтон, 27 ноября. Действующий американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил о фальсификациях на президентских выборах США.

По данным телеканала NBC, демократ Джо Байден набрал более 80 млн. голосов избирателей. С такой цифрой категорически не согласен его оппонент Дональд Трамп. Он сказал, что такое просто невозможно.

«Только что видел подсчет голосов. Байден никогда не получал 80 000 000 голосов! Это были 100% подготовленные выборы», — написал Трамп в своем Twitter.

На слушании в Пенсильвании Трамп напомнил о многочисленных нарушениях, совершенных демократами на выборах. В частонсти глава Белого дома указал на «мертвые души» и недопущение наблюдателей во время подсчета голосов, передает «Царьград».

Журналист и политический консультант Анатолий Вассерман 25 ноября рассказал, что факты нарушений на американских выборах очевидны. Он заявил, что только «самые невменяемые либералы» могут верить их итогам.