Канцлер Германии не намерена ослаблять локдаун на рождественские праздники

Берлин, 27 ноября. Привычные для ФРГ рождественские гуляния могут не состояться из-за распространения коронавируса. Канцлер страны Ангела Меркель объявила о сохранении ограничений.

Однако в случае резкого снижения количества заболевших коронавирусной инфекцией планы могут пересмотреть, пишет RT.

«Исходя из эпидемиологической обстановки в стране, мы приняли решение продлить ограничительные меры вплоть до Рождества. Если число инфицированных резко сократится в следующие недели, мы проверим это еще раз перед Рождеством и, возможно, сделаем другие выводы», — сообщила Меркель.

Канцлер Германии подчеркнула, что в сложившейся ситуации людям необходима надежда, но решения необходимо принимать рассудительные и последовательные.

Недавно Меркель озвучила сроки регистрации вакцины от COVID-19 в Европе. По ее словам, это может произойти в декабре.