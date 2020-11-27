Польский охранник избил и унизил украинца из-за подозрения в краже

Краков, 27 ноября. Охранник местного магазина жестоко избил и унизил украинца из-за подозрения в краже. Пострадавший отметил полное бездействие со стороны поляков.

Мужчина пришел в супермаркет для приобретения подарка на день рождение сестры. Когда покупка была совершена, уроженец Украины покинул магазин и направился на транспортную остановку. Однако не доходя несколько шагов он почувствовал три сильных удара по спине. Заметив униформу молодой человек понял, кто на него напал.

«Я спросил его с характерным восточным акцентом (потому что иначе я не могу), что происходит. Услышав мою речь, этот господин повалил меня на землю... и стал заковывать меня в наручники», — поделился потерпевший на своей странице в Сети.

После чего охранник начал душить украинца, а вскоре и вовсе залил ему глаза из перцового баллончика.

Публичная огласка помогла пострадавшему восстановить справедливость. Руководство на пожизненно отстранило охранника от работы в магазине и принесло извинения потерпевшему.

Похожий случай ранее произошел в Санкт-Петербурге. В полицию поступило сообщение об избиении мужчины ради мобильного телефона и куртки. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.