Спорткомплекс откроют в Макеевке на месте заброшенного при Украине детсада

Донецк, 27 ноября. Спорткомплекс может заработать уже до конца года. Он расположится в поселке Ханженково в Советском районе Макеевки.

Открытие спорткомплекса станет новогодним подарком для жителей города. Уже в начале следующего года он откроет двери для всех желающих, заявил глава городской администрации Сергей Голощапов.

Раньше на месте спорткомплекса находился детский садик. Уже более десяти лет он не эксплуатируется, там идут ремонтные работы. Сейчас строители выравнивают полы и стены, устанавливают окна и налаживают подачу электричества.

«В той части города не было секций, не было где заниматься детям, они ездили в центр. Это было неудобно, и мы пошли навстречу людям», — пояснил Голощапов.

Заниматься в учреждении смогут дети от трех до 14-ти лет. В нем будут проходить занятия по дзюдо, тхэквондо, художественной гимнастике и другим видам спорта.

Накануне утром в Донецк прибыли сотрудники МЧС России с 100-м по счету гуманитарным конвоем. Спасатели привезли в регион лекарственные препараты, медицинское оборудование и изделия медицинского назначения.