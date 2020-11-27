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Директор Ротару раскрыл размер гонораров звезд во время пандемии

Директор Ротару раскрыл размер гонораров звезд во время пандемии

Москва, 27 ноября. Многие артисты остались без источников дохода во время пандемии коронавируса. Закрытие границ и отмена массовых мероприятий негативно сказались на жизни звезд.

Артисты вынуждены понижать гонорары, однако это не спасает ситуацию. Из-за эпидемиологической ситуации в мире страдают Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Николай Басков и другие известные певцы. Об этом рассказал концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров.

Он отметил, что корпоративов и концертов сейчас нет почти у всех. Лавров поставил под сомнения слова продюсера Яны Рудковской о забитом графике артиста Димы Билана.

«Яна Рудковская хвастается, что у Билана все расписано. Но мне кажется, она это говорит из-за того, что стесняется сказать правду: заказчиков просто нет», — заявил он.

Звезды продолжают заниматься творчеством и выпускать новые хиты. Однако презентовать их они могут только в Интернете. Близятся новогодние праздники, но корпоративы у артистов почти никто не заказывает.

«Раньше Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин и Анжелика Варум получали за выступления на частных праздниках в районе 3,5 миллиона рублей. Из-за пандемии они сократили сумму вдвое», — пояснил Лавров.

Сейчас их выступление стоит около 2 миллионов рублей. Однако снижение стоимости не повысило спрос. Некоторые артисты не стали вносить изменения в свой гонорар. В числе таких звезд представитель Ротару назвал Сергея Шнурова. Он, как и раньше, просит за концерт 150 тысяч евро.

Украинская певица София Ротару тоже пострадала от пандемии. Раньше за ее выступление готовы были платить по 6–7 миллионов рублей. Сейчас у артистки почти нет концертов. Она не может приехать в Россию из-за закрытых границ, что тоже обостряет ее финансовое положение.

Лавров ранее заявил о планах Ротару выступить на «Песне года» в Москве. Она сделает это бесплатно, так как дружит с Игорем Крутым, который является организатором концерта. Обычно сольное выступление Ротару стоит не менее 50 тысяч долларов.

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