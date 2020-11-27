Директор Ротару раскрыл размер гонораров звезд во время пандемии

Москва, 27 ноября. Многие артисты остались без источников дохода во время пандемии коронавируса. Закрытие границ и отмена массовых мероприятий негативно сказались на жизни звезд.

Артисты вынуждены понижать гонорары, однако это не спасает ситуацию. Из-за эпидемиологической ситуации в мире страдают Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Николай Басков и другие известные певцы. Об этом рассказал концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров.

Он отметил, что корпоративов и концертов сейчас нет почти у всех. Лавров поставил под сомнения слова продюсера Яны Рудковской о забитом графике артиста Димы Билана.

«Яна Рудковская хвастается, что у Билана все расписано. Но мне кажется, она это говорит из-за того, что стесняется сказать правду: заказчиков просто нет», — заявил он.

Звезды продолжают заниматься творчеством и выпускать новые хиты. Однако презентовать их они могут только в Интернете. Близятся новогодние праздники, но корпоративы у артистов почти никто не заказывает.

«Раньше Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин и Анжелика Варум получали за выступления на частных праздниках в районе 3,5 миллиона рублей. Из-за пандемии они сократили сумму вдвое», — пояснил Лавров.

Сейчас их выступление стоит около 2 миллионов рублей. Однако снижение стоимости не повысило спрос. Некоторые артисты не стали вносить изменения в свой гонорар. В числе таких звезд представитель Ротару назвал Сергея Шнурова. Он, как и раньше, просит за концерт 150 тысяч евро.

Украинская певица София Ротару тоже пострадала от пандемии. Раньше за ее выступление готовы были платить по 6–7 миллионов рублей. Сейчас у артистки почти нет концертов. Она не может приехать в Россию из-за закрытых границ, что тоже обостряет ее финансовое положение.

Лавров ранее заявил о планах Ротару выступить на «Песне года» в Москве. Она сделает это бесплатно, так как дружит с Игорем Крутым, который является организатором концерта. Обычно сольное выступление Ротару стоит не менее 50 тысяч долларов.