Ученые из Германии раскрыли секрет долголетия

Москва, 27 ноября. Замедлить старение можно с помощью ограничения объема потребляемой пищи. Об этом заявили немецкие ученые из Института биологии старения Общества Макса Планка.

Специалисты провели эксперимент на плодовых мухах, который показал, что организм реагирует не на уменьшение калорий, а на снижение потребляемых аминокислот и белков, передает Forpost.

Суть исследования заключалась в модификации и увеличении активности белка сестрина. Данное вещество связывает между собой аминокислоты, которые попадают в организм вместе с едой. Таким образом, происходит воздействие на сигнальные пути, отвечающие за старение.

По мнению ученых, сестрин может продлить жизнь на десять процентов. В дальнейшем специалисты планируют провести еще несколько экспериментов, чтобы подтвердить полученные данные.

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